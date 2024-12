Promjena sa zapada: Još kratko ćemo uživati u suncu i visokim temperaturama, a onda stiže prava zima

Izborni je dan u Hrvatskoj, po osmi se put bira predsjednik Republike, a sve one koji se potencijalno nećkaju oko izlaska na birališta možebitno će utješiti činjenica da su vremenski uvjeti kao stvoreni za laganu zimsku šetnju. Kako javlja DHMZ, očekuje se pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će danas biti većinom slab. Na Jadranu će kroz jutro ponegdje puhati umjerena bura, potom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, a duž obale od 14 do 18 °C.

A i u početku novog tjedna očekuje nas pretežno vedro, osobito na Jadranu i u višem gorju. U nizinama će sutra ujutro prevladavati magla ili niski oblaci koji se lokalno mogu i dulje zadržati. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka bilježit će od -7 do -3, u višem gorju od 2 do 4 °C, a na Jadranu većinom od 5 do 10 °C. Maksimalna uglavnom od 3 do 7, a na Jadranu između 13 i 16 °C.

Vječno zimsko pitanje, hoće li uskoro biti snijega, nažalost, prema DHMZ-u i nije tako izgledan scenarij. U dugorčnoj prognozi za zimu navedeno je kako je znatoč kojekakvim najavama o zimi koja je pred nama, prema raspoloživim prognostičkim materijalima za dugoročne prognoze vremena u Sektoru za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a te u suradnji s međunarodnim stručnjacima koji se bave tom problematikom, izgledno je da će zima 2024./2025. biti još jedna u nizu iznadprosječno toplih.

U sva tri zimska mjeseca (prosinac, siječanj, veljača) postoji signal za pozitivno odstupanje temperature od prosjeka uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. Pritom bi pozitivno odstupanje moglo biti manje izraženo u siječnju 2025. Uz prodore hladnog zraka, kojih će zasigurno biti tijekom zime, temperatura se nakratko može spustiti na vrijednosti oko ili ispod prosječnih.

Što se sezonske količine oborina tiče, predviđa se količina oko prosječne uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze. Pritom nema signala za znatnije odstupanje mjesečne količine oborina od prosjeka u nekom od zimskih mjeseci, a malo povećana vjerojatnost za moguć višak postoji na Jadranu u veljači, objavio je DHMZ. Pa ipak, srpski meteorolog Marko Čubrilo najavio je kako će početkom sljedeće godine na kratko biti toplije, dok se poslije 4. siječnja očekuje novo pogoršanje uz oborine i zahladnjenje.

"Postoje određene najave da bi negdje oko 6. siječnja moglo uslijediti jače zahladnjenje, ali je njihova pouzdanost zasad niska. Narednih dana suho, noći i jutra hladna uz mraz i pojavu magle koja se ponegdje po kotlinama i dolinama može zadržati veći dio dana. vjetar će biti slab. minimalne temperature uglavnom od -10 do -2 stupnja celzija. Maksimalne temperature će se u područjima bez magle kretati od +3 do +9 i bit će u postupnom porastu, dok će se u područjima s maglom maksimalne temperature uglavnom kretati od -1 do +2 stupnja celzija. Vjetar će biti slab, južni”, napisao je na Facebooku.

Dodao je i kako se početkom 2025. očekuje se jačanje ciklonske aktivnosti nad zapadom i sjeverom europe, što će pokrenuti strujanje osjetno toplije zračne mase iz mediterana, tako da će uglavnom prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnji mrazovi će biti slabiji, a ponegdje će i izostati, dok će se dnevni maksimumi kretati od +6 do +13 stupnjeva celzija, navodi on.

"Vjetar će i dalje biti uglavnom slab, južnih smjerova. Promjena sinoptike najavljuje se negdje od 4. siječnja 2025., kada bi nad širim prostorom zapadnog atlantika, zapadne i središnje europe došlo do porasta zračnog tlaka, dok bi se preko Skandinavije i Sjevernog mora prema nama pokrenuo vlažan i osjetno hladniji zrak. Trenutno nije moguće precizirati kako će se vrijeme točno ponašati od 5. siječnja, ali zasad postoji mogućnost prolaznog naoblačenja oko tog datuma, koje bi moglo donijeti snijeg i u nizinska područja", stoji u objavi na Facebooku.

