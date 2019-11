Prodaju prostranu obiteljsku kuću, no svi su u sobama primijetili samo jedno

Kuća vrijedna 1,350.000 funti, odnosno više od 11,6 milijuna kuna, postala je hit nakon što je njezina prodaja oglašena na internetu.

Scenarist Toby Davies na Twitteru je objavio oglas nakon čega se on proširio internetom.

– Razmišljam o kupnji ove kuće, no nisam siguran ima li dovoljno utičnica – ironično je napisao te izazvao lavinu komentara.

Thinking about buying this house, but I'm not sure it has enough plug sockets. https://t.co/h11wk8dFiS