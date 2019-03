Zakon koji će mnogima riješiti problem: 'Nisam mogla spavati, bila sam na rubu živčanog sloma'

Vunevra Škiljić, Zagrepčanka je s trešnjevačkom adresom. Iako se Trešnjevka smatra jednim od ugodnijih zagrebačkih naselja za život, reflektor koji je osvjetljavao ploču Food Outleta Žabac ispred njezine zgrade, zagorčavao joj je život. Naime, svjetlost je bila toliko jaka da Škiljić nije mogla noćima spavati jer je kod nje u stanu uvijek bio 'dan'.

- Nisam mogla spavati, bila sam na rubu živčanog sloma - kazala je Škiljić.

Vunevra se tako žalila na nemilu situaciju, a došla je čak i do policije; međutim nitko je nije shvaćao ozbiljno. Tek kada je ustupila u kontakt s medijima, sporna je reklama uklonjena. No ovaj primjer Škiljićeve zasigurno nije jedini, jer je u proteklih nekoliko godina zaprimljeno čak 55 prijava iste problematike. Zbog loše definiranog Zakona o svjetlosnom onečišćenju ovakvi problemi nisu se mogli rješavati jer Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije imalo uvjete da provodi adekvatne kontrole. No ovaj problem trebao bi se ispraviti već 1. travnja kada na snagu stupa novi zakonodavni okvir koji će napokon riješiti pitanje svjetlosnog onečišćenja u Hrvatskoj, piše Jutarnji.hr.

- Novim zakonom uređuje se zaštita od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvaća obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja, ograničenja i zabrane rasvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete, mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja - kažu u Ministarstvu.

Prema novom zakonu, ovakvi problemi bit će prebačeni na komunalno redarstvo, a u zagrebačkom komunalnom redarstvu upravo provode edukacije za svoje radnike.

