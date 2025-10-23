Naši Portali
ZATOPLJENJE ODNOSA

Preokret EU sankcijama. Jedna europska država sad počela uvoziti rusku naftu

Georgia's Prime Minister Kobakhidze attends the Independence Day celebrations in Tbilisi
Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
23.10.2025.
u 11:15

Vijest dolazi usred otopljavanja odnosa između Moskve i Tbilisija pod vlašću stranke Gruzijski san

Dok su SAD i Trump pod sankcije stavili ruske naftne divove Rosneft i Lukoil, a EU odredio potpunu zabranu uvoza LNG-a izv Rusije od 1. siječnja 2027., dotle jedna europska država tek počinje uvoziti rusku naftu, što do sada nije činila. Nije ni mogla jer nije imala svoju rafineriju, ali sada su je otvorili za rusku naftu.

Naime, upravo je ruska tvrtka Rosneft isporučila prvu pošiljku nafte novoj gruzijskoj rafineriji nafte Kulevi, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neobjavljene izvore iz industrije i podatke o praćenju brodova. Tanker Kayseri je 6. listopada prevezao 105.340 metričkih tona sirove nafte iz ruske luke Novorossiysk do naftnog terminala Kuveli, prema novinskoj agenciji. Vijest dolazi usred otopljavanja odnosa između Moskve i Tbilisija pod vlašću stranke Gruzijski san. Postrojenje u Kuleviju, prva rafinerija nafte punog ciklusa u Gruziji, pokrenulo je rad ranije ovog mjeseca kao dio napora za smanjenje ovisnosti o uvozu goriva.

U prvoj fazi, postrojenje na crnomorskoj obali ima za cilj prerađivati 1,2 milijuna metričkih tona sirove nafte godišnje, a tu računaju na rusku naftu. Rusiji to dobro dođe jer traži nova tržišta za izvoz nakon masovnih sankcija koje je Zapad nametnuo zbog njezine potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine. Gruzija i Rusija službeno su prekinule diplomatske kontakte nakon rata 2008. godine, no odnosi između dviju susjednih zemalja promijenili su se posljednjih godina, jer sadašnja gruzijska vlada nastoji ojačati ekonomske i političke veze.

Stranka Gruzijski san, koja je na vlasti od 2012. godine, također je optužena za demokratsko nazadovanje i izbornu prijevaru nakon što je proglasila pobjedu na parlamentarnim izborima 2024. godine. Optužbe o izbornim prevarama oni odbacuju. Gruzijsko-ukrajinski odnosi također su se pogoršali, a gruzijska vladajuća stranka više je puta optužila ukrajinske dužnosnike i državljane za kriminalne zavjere, uključujući navodnu urotu za državni udar 2023. - optužbu koju je Kijev kategorički odbacio

Ključne riječi
sankacije nafta Rusija Tbilisi Gruzija

Avatar Joja
Joja
11:34 23.10.2025.

Sta ima Gruzija sa EU?

DA
dancuo
11:26 23.10.2025.

Malo se Gruzija otela kontroli, očekujem novu obojenu revoluciju. Šta kažu NAFO stručnjaci s portala?

Kupnja