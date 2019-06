Prenosili uživo sjednicu vlade, a onda su političarima odjednom narasle uši...

Neviđeni gaf dogodio se tijekom prijenosa sjednice vlade pakistanske provincije Khyber Pakhtunkhwa. Oni su na društvenim mrežama, naime, uživo prenosili svoju sjednicu kada je snimatelj slučajno uključio filter s mačkom.

Političari su se tako na trenutak u kadru pojavili s ušima na glavi i mačjim brkovima.

Oh my, I literally have tears in my eyes.



Filter hata lo. Banda billi bana hua hai 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/reW5BNZOrB — shruti (@sacredeastwind) June 15, 2019

– Ukloni filter, čovjek je pretvoren u mačku – upozorio ga je jedan korisnik koji je pratio prijenos, a snimatelj je to odmah i učinio.

No, urnebesna pogreška brzo se proširila društvenim mrežama i postala viralni hit.

– Sudeći prema timu za društvene mreže KP vlade, imamo mačku u kabinetu – našalio se jedan pakistanski političar, a društvene mreže preplavile su objave političara s mačjim ušima.

So this happened today when PTI's SM team forgot to turn off the cat filter while live streaming a press conference on Facebook. @SAYousafzaiPTI looks kinda cute pic.twitter.com/IjjJrua7DL — Ahsan Hamid Durrani (@Ahsan_H_Durrani) June 14, 2019

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019