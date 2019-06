Mislio da je kupio luksuznu vilu, no zapravo je za ovo dao 60.000 kn...

Muškarac s Floride pomislio je kako mu je žlica upala u med kada je za 9000 dolara kupio vilu koja vrijedi 177 tisuća u Tamaracu pokraj Miamija.

Riječ je o nekretninama koje se prodaju na aukciji budući da su oduzete vlasnicima zbog neplaćanja poreza.

No veselju Kervillea Holnessa brzo je došao kraj kada je shvatio da je zapravo kupio liniju travnjaka široku 30 centimetara i dugu 30 metara, a koja vrijedi samo 50 dolara. Međutim, on ju je platio 180 puta više.

Dio ''zemljišta'' proteže se od sandučića za poštu te ide preko zida dviju spojenih garaža i završava u dvorištu vila.

Foto: Google Street View

Unatoč tome što tvrdi da je prevaren, vlasti kažu kako je sve učinjeno po zakonu te da mu ne mogu vratiti novac.

– To je bila obmana. Nigdje nije bilo naznačeno da je riječ o liniji koja prolazi između dvije vile iako su imali alate kojim su to mogli pokazati – rekao je Kerville Holness.

– Osvetoljubiv sam. Mogao bih izrezati zid garaže do kuće kako bih došao do svog zračnog prostora, no kakve bi koristi imao od toga – dodao je.

Nakon njegove pogreške, vlasti su izdale upozorenje za sve koji sudjeluju u internetskim aukcijama da paze za što daju ponude.

No Holness nije bio jedini koji je želio kupiti to zemljište. Ponude su dale još tri osobe.