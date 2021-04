Premijer Plenković se prvi put prošetao dijelom Pelješkog mosta: 'Bit će spojen do listopada'

Premijer Andrej Plenković sa suradnicima u utorak se prvi put prošetao Pelješkim mostom, odnosno jednim dijelom spojne konstrukcije spojene s kopnene strane, u Komarni. Bio je na putu od Splita do Dubrovnika te je iskoristio prolazak kako bi ga Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta informirao o stanju na gradilištu.

- Čestitam izvođačima China Road and Bridge Corporation, Hrvatskim cestama, podizvođačima koji grade pristupne ceste. Kao što ste vidjeli danas smo prvi put imali prigodu prošetati se Pelješkim mostom, na kojemu je postavljeno 52 posto od ukupnih elemenata rasponske konstrukcije. Preostala su još samo 24 elementa čiji se dolazak iz Kine u Hrvatsku očekuje tijekom svibnja. Izvijestili su nas kako će most fizički biti spojen do listopada ove godine. U tom trenutku ćemo ostvariti naš ključni cilj, ne samo povezivanja južnog dijela Dubrovačko neretvanske županije već ćemo ostvariti fizički integritet hrvatskoga teritorija i to je dugoročno gledano najveće dostignuće ovoga projekta ukupno vrijednog 526 milijuna eura – rekao je Plenković.

Josip Škorić je rekao kako radovi teku predviđenim tijekom i dinamikom.

- Imamo dobru vijest! Strabag je upravo danas probio i ovaj drugi tunel, Kamenice, dug 500 metara, na pristupnim cestama na Pelješcu, a tunel Debeli Brijeg je ranije probijen. Što se tiče Strabaga radovi u ovom trenutku idu brže od predviđenog – rekao je Škorić koji je premijera i ministra Butkovića detaljno izvijestio o radovima na pristupnim cestama s pelješke strane, s kojima je isprva bilo problema.

- Nama je u svakom slučaju najvažnije da se možemo spojiti na staru cestu - rekao je Škorić. Zaključio je kako ne trebaju biti preveliki optimisti, ali di turističke sezone 2022. sve će biti gotovo.