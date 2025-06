Kada vidi prosvjede u Los Angelesu, Amerikanac ne zna je li u SAD-u ili Meksiku

Zamislimo Amerikanca koji dođe kući s posla umoran, sjedne pred televizor, upali vijesti i kao prvu stvar na ekranu vidi more meksičkih zastava. Treba mu deset sekundi, ali shvati da vijesti ne prikazuju prizor iz Ciudad de Méxica, već iz Los Angelesa. U njegovoj zemlji prosvjednici koji se bune protiv predsjednika Donalda Trumpa masovno nose zastave strane zemlje. Naš gledatelj možda i vjeruje da je Trump loš predsjednik koji šalje državne agente da uhićuju migrante koji, iako su ilegalno u SAD-u, nikom zapravo ništa nisu skrivili. No on će smatrati da bi se na političkim skupovima trebale nositi samo američke zastave. I tko ga zbog toga može kriviti?