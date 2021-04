Tko će graditi čvor Brijesta prema Pelješkom mostu: Evo koliko traže Strabag i Avax

Na javno nadmetanje za gradnju čvora Brijesta na pristupnoj cesti Pelješkom mostu u Hrvatske ceste pristigle su dvije ponude – grčkog Avaxa i austrijskog Strabaga – a iznos i jedne i druge veći je od procijenjene vrijednosti radova, 42 milijuna kuna bez PDV-a. Strabag je tako ponudio da će taj posao odraditi za 47,7 milijuna kuna, a Avax za 53,1 milijun kuna.

Hrvatske ceste sad će pregledati i ocijeniti svaku od tih ponuda. A onaj tko ne bude izabran imat će pravo na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Strabag i Avax već su vodili “ratove” putem žalbi DKOM-u na natječajima za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu.

Tako se početkom 2019. Strabag žalio na odluku da posao gradnje dionice Duboka – Sparagovići (Zaradeže) dobije Avax. I u tome je uspio jer je DKOM poništio tu odluku. Hrvatske ceste zatim su donijele novu odluku prema kojoj je za taj posao odabrana Strabagova ponuda. Na tu odluku onda se žalio Avax, ali ju je DKOM odbacio. Na drugom natječaju, za gradnju stonske obilaznice, poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, odabrana je Avaxova ponuda, ali se Strabag žalio na to. No neuspješno jer je komisija odbacila žalbu.

>> VIDEO Gradnja Pelješkog mosta

Avax je za stonsku obilaznicu, poddionice Sparagovići (Zaradeže) – Prapratno i Prapratno – Doli dao ponudu od 511,5 milijuna kuna, a Strabag za dionicu Duboka – Sparagovići (Zaradežde) 478,3 milijuna kuna. Stoga je i logično da su se samo oni javili na natječaj za čvor Brijesta.

Sve njihove žalbe, kao i one upućene prije na natječajnu dokumentaciju, produljile su rokove za ugovaranje i početak gradnje pristupnih cesta Pelješkom mostu zbog čega će most biti završen nekoliko mjeseci prije cesta. A da bi se most čim bude sagrađen i dobije uporabnu dozvolu mogao pustiti u promet početkom 2022., ključan je čvor Brijesta preko kojeg će biti spojen na postojeće ceste na Pelješcu.

S obzirom na to da postojeće cesta na poluotoku nisu predviđene za toliku količinu prometa koja se očekuje kad sav promet bude išao preko Pelješkog mosta, sve dok se ne završi gradnja novih pristupnih cesta preko mosta će moći ići samo osobna vozila, odnosno sva vozila do 7,5 tona. Odabrani će izvođač čvor Brijesta morati sagraditi u roku od 11 mjeseci od dana uvođenja u posao. Krajem prošle godine Hrvatske ceste izabrale su Institut IGH za izradu glavnog projekta s provedbom upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole za čvor Brijesta, a njegova procijenjena vrijednost iznosi 900.000 kuna bez PDV-a. Institut IGH bio je najjeftiniji s ponudom od 556.654 kune.

Gradnja čvora Brijesta inače nije bila predviđena sada, nego u dogledno vrijeme u sklopu projekta čiji je cilj bolje povezivanje unutrašnjosti Pelješca i Korčule, no sad se ide u njegovu gradnju jer će Pelješki most biti završen prije pristupnih cesta. Nove pristupne ceste Pelješkom mostu, s ukupnom dužinom 32 kilometra i brojnim objektima na trasi, poput tunela Debeli brijeg dužine 2,4 kilometra, trebale bi biti gotove do početka turističke sezone iduće godine.