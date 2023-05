Predsjednik Sindikata policije: U svakom poslu ima uhljeba, ali to ne stoji za policajce, vatrogasce, carinike...

Predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić bio je gost ovotjedne Večernjakove emisije ''Politički intervju tjedna''. Komentirao je, između ostaloga, pregovore o većim plaćama, razlike u regresu za članove Sindikata, a uvodno se osvrnuo na opremljenost policije nakon ulaska u Schengen.

"Što se tiče ulaska u schengenski prostor, mi moramo apostrofirati da smo još 2013. godine prilikom ulaska u Europsku uniju upozorili sve da će biti najvjerojatnije problema, kao što je bilo sa carinicima kad smo ušli u Europsku uniju, i da se treba čvrsto tome svemu posvetiti da ne bi do toga došlo, da bi se izbjegao višak ljudi, da ljudi budu pravilno raspoređeni. Eto, naše Ministarstvo unutarnjih poslova je u suradnji sa sindikatom to dobro odradilo. Sve smo fino odradili, uklopili se jesmo. Naravno, to je proces koji traje. Svaki dan se uči nešto novo, događa se nešto novo. Mi kao Sindikat policije Hrvatske, a vjerujem i naši članovi i zaposlenici, da su zadovoljni s trenutnim stanjem. Dakle, mi smo, na ulazu u Europsku uniju. Građani mogu primijetiti da je sad puno lakše otići u druge zemlje. Međutim, sve to donosi i nove izazove kojima se koriste oni koji se ne bi trebali koristiti, a to je krim milje. Dakle, njima se možda na neki način može olakšati posao jer nije tolika kontrola na graničnim prijelazima, ali zato je tu naša hrvatska policija. Mi smo tu da čuvamo, štitimo i služimo i da najbolje radimo svoj posao.

Vezano uz njihove članove na schengenskoj granici, ističe kako su relativno dobro opremljeni. "Naravno, mi uvijek tražimo od Europske unije još više i bolje. Povećan je vjerojatno broj pokušaja ilegalnih ulazaka u Europsku uniju. Naravno, granice treba štititi i tu smo da štitimo. Međutim, treba i misliti na unutrašnjost, dakle na naše gradove iz vrlo jednostavnog razloga - policijskih službenika nema dovoljno. Malo ih ima. Taj posao nije na listi poželjnih zbog niskih plaća. Kao Sindikat policije Hrvatske mislim da smo djelomično uspjeli poboljšati radni, materijalni i socijalni status naših članova, ali naravno da to još nije dovoljno", navodi.

Pregovori s Vladom su u tijeku, a Jagić navodi što još, osim viših plaća, traže. Naime, u rujnu bi trebao započeti sljedeći krug pregovora. "Tražimo da se poveća osnovica, da bude možda i povećana božićnica, a sada po prvi puta dolazi pregovor o uskrsnici koja do sada nikada nije bila niti u državnim niti u javnim službama. Dakle, obzirom da su plaće male, htjeli bi da se našim članovima ipak blagdanski dani pojačaju s uskrsnicom", kaže.

Osvrnuo se na razlike u regresu za one koji su članovi Sindikata. "Uspjeli smo za sve zaposlenike izboriti regres, a za one koji su članovi, regres veći za 50 eura. Naši su članovi do sada bili diskriminirani i oni su cijelo vrijeme plaćali članarinu, troškove kolektivnog pregovaranja i sve ostalo", pojašnjava.

Što se tiče onih koji plaćaju članarinu u drugom sindikatu, navodi kako su godinama razgovarali, nudili prelazak kod njih i ujedinjenje, no do toga nikada nije došlo.

Komentirao je navode da su "žuti sindikat". "Ne, mi nismo žuti sindikat, nikad nismo bili ni ćemo iz biti vrlo jednostavnog razloga. Mi smo prvi policijski sindikat koji je osnovan na području samostalne Republike Hrvatske. Osnovani smo iz redova policajaca", ističe. Napominje kako imaju kapaciteta pokrivati i interese drugih službenika. Kako kaže, imaju dobru infrastrukturu i koordinatore za svako ministarstvo.

Premijer Andrej Plenković hvali se da neprestano podiže plaće u javnim i državnim službama, a Jagić odgovora ima li usporedbu tempa porasta plaća.

"Što se tiče državnog sektora, plaća ne raste dovoljno brzo. Dakle, plaća bi trebala, po svim kriterijima, rasti zajedno s inflacijom. Nikada se nije dogodilo, a vjerojatno se i neće dogoditi da će plaća rasti usporedno s inflacijom, barem ne kod nas".

Državne i javne službenike često se naziva "uhljebima", a Jagić navodi kako on gleda na to: "Činjenica je da ne samo kod nas, nego općenito u cijelom svijetu u svakom poslu ima uhljeba. Međutim, mislim da taj izraz ne stoji za policajce, vatrogasce, carinike, zatvorske čuvare, vojsku. Mi smo svakodnevno tu, prisutni smo, naš posao i naš rad je vidljiv. Nije dobro i nije u redu da se zbog nekog pojedinca generalizira kompletni sustav. Ako takvi ljudi postoje, treba ukazati na njih".

Na pitanje da prokomentira situaciju s pregovorima u zdravstvu, gdje je liječnicima ispregovarana veća plaća, dok su ostali zdravstveni radnici ostavljeni po strani te posebno pregovaraju, tvrdi: "Mi kao Sindikat policija Hrvatske, definitivno kada bi nešto razgovarali, razgovarali bi za stolom sa Vladom i za sve zaposlenike. Mi možda nekada to i ne govorimo toliko javno, ali mi, osim za policajce, pregovaramo i za vojsku i za vatrogasce i za probaciju i za carinu i za ostala ministarstva u kojima djelujemo. Naravno da kad bi tražio nekako poboljšanje za jednu struku u državnim službama, to bi tražio i za ostale".

Vezano uz najavljeni rast plaća i to da bi dio tereta doprinosa za mirovinsko osiguranje na sebe trebala preuzeti država, Jagić navodi kako je riječ o velikom zahvatu kojeg treba analizirati. Također, ističe kako treba vidjeti kakva će biti budućnost sadašnjih, ali i budućih umirovljenika.

Država tvrdi da nitko zbog toga neće imati nižu mirovinu. "To bi bilo lijepo, bilo bi još ljepše kada bi svatko imao još višu mirovinu. Mislim da to nije nešto što se može napraviti ad hoc, nego nešto što treba jako, jako dobro proučiti", komentira predsjednik Sindikata policije.

