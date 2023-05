Predsjednica HUROŠ-a: 'Uvođenje detektora metala ili zaštitara u škole su privremena rješenja'

Predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević osvrnula se za Večernji TV što Hrvatska treba naučiti iz tragičnog događaja koji se jučer dogodilo u beogradskoj školi. Podsjetimo, učenik sedmog razreda, rođen 2009. godine, pucao je jučer oko 8.40 sati u beogradskoj osnovnoj školi Vladislava Ribnikara. U pucnjavi je ubijeno osmero djece i zaštitar, dok su šestero djece i nastavnica ranjeni.

"Pa prvenstveno, ono što svi ponavljaju od jučer, da smo svi podbacili kao društvo i ja vjerujem da treba o tome razmisliti. Ono što bi Hrvatska trebala učiniti nisu neke mjere preko noći. Uvođenje detektora metala ili zaštitara u škole, to je možda i privremeno rješenje. S druge strane, ne možemo škole napraviti da budu zaštićene zone, a izvan naše učenike i ostale čekaju izazovi. Mislim da je to dugotrajni proces na koji mi upozoravamo već više godina. Ne samo, dakle, Udruga ravnatelja, nego i svi učitelji i nastavnici. Autoritet koji su imali učitelji i nastavnici, pa i same škole, kroz niz godina je počeo padati. Ono što se može isto tako čuti, svi su išli u osnovnu školu pa svi znaju što se treba raditi u osnovnoj školi. Mislim da je to jedan od problema. Međutim, mislim da prvenstveno treba raditi na prevenciji svega toga. Škole imaju preventivne programe, radimo na prevenciji od ovisnosti, cyber bullyinga, vršnjačkog nasilja. Imamo prevencije u svim pogledima. Ono što je jako bitno, a to je povezanost centra za socijalnu skrb i škola, policije i škola. Na razini države, donesena je odluka da se Vijeće za komunalnu prevenciju, znači koje se sastoji od ravnatelja javnih ustanova kao što su vrtići, predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, sastaje s centrima za socijalnu skrb, domovima zdravlja, bolnicama, policijom, gdje se zapravo takvi slučajevi iznose i gdje se mi kao institucije dogovaramo što bi u datom trenutku trebalo", navela je dodajući kako to bolje funkcionira u manjim mjestima.

Na pitanje što je konkretno potrebno poduzeti kako bi se poboljšala sigurnost djece, Mirosavljević odgovara: "Prvenstveno mislim da ne predlažem sigurno uvođenje detektora metala. To je nekakvo gašenje požara privremeno koje nam neće dobro donijeti, psihološki mislim da bi moglo imati čak i drugačiji efekt na naše učenike, a i na zaposlene koji rade u školama. Ja konkretno što predlažem je to da bi trebali poraditi na preventivnim programima. Češće, dakle, raditi s učenicima, uvesti možda i rad s roditeljima, ne samo u školama, nego i u centrima za socijalnu skrb. Mi imamo oduzimanje učenika, odnosno djece od roditelja, oduzimanje roditeljske skrbi jer se pokazalo da određeni roditelji nisu sposobni biti roditelji. Mislim da nitko na tim roditeljima ne radi, ne znaju ih educirati kako da oni odgajaju i educiraju svoju djecu, a mislim da je to ključ. To je nešto što mi ne možemo napraviti preko noći".

Što se tiče edukacije nastavnika, navodi kako se oni educiraju izvan i unutar škola. Često, primjerice, imaju predavanja centra za socijalnu skrb ili policije, vezano za ovisnosti, oružje i slično. Također, navodi da stručni suradnici mogu raditi s razrednicima i educirati ih.

"Kada se dogodi da je dijete reklo da je nevoljeno, da ga maltretiraju, tu ulaze stručni suradnici. Onda se iz toga vidi postoji li zaista podloga za to što je učenik rekao", kaže.

