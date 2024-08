Pozadina otkazivanja koncerta Taylor Swift: Mladić (19) se nedavno priključio IS-u, planirao napad s još jednim

Tisuće fanova bilo je očajno nakon što je od organizatora koncerta stigla potvrda kako se nastup svjetski prepoznate američke pjevačice Taylor Swift neće održati, i to zbog terorističkog napada koji je bio planiran. Austrijski mediji doznali su i o čemu se točno radilo, nakon što su u srijedu ujutro u Donjoj Austriji uhićene dvije osobe.

Kako doznaje Heute, za vijest o uhićenjima u Ternitzu u blizini Neunkirchena doznalo se tek navečer, oko 22 sata, kada je koncert službeno bio i otkazan. U jutarnjim satima cijela četvrt bila je opkoljena, a deseci stanovnika morali su napustiti svoje kuće iz sigurnosnih razloga. Da je ta operacija bila povezana s koncertom Taylor Swift, potvrdili su glavni ravnatelj javne sigurnosti Franz Ruf i šef bečke policije Gerhard Pürstl.

U akciji uhićenja inače je obavljen pretres kuće 19-godišnjaka koji je bio uhićen, a zaplijenjeni su i određeni predmeti, kao i ''kemijske tvari'' koje su tamo pronađene. Mladić je navodno radio za jednu kemijsku tvrtku, a navodno je iz Sjeverne Makedonije. Kako se neslužbeno doznaje, nekoliko tjedana ranije zakleo se na lojalnost terorističkoj organizaciji Islamska država (IS), a susjedi su za medije ispričali kako su u zadnje vrijeme primijetili promjenu u ponašanju mladića.

Svoje planove o terorističkoj akciji navodno je dijelio s drugim simpatizerom putem poruka, a policija je zaključila kako bi on mogao biti izveden upravo na koncertu zbog njegovih pretraga na internetu koje su otkrili nadzorom. Dotični 17-godišnjak bio je uhićen u Beču istog dana, no nije zasad poznato kako je točno bio uključen u cijeli plan. Još je navodno i treći mladić bio uključen, no on je trenutno u bijegu.

Iako je policija osigurala sve uvjete, najavljujući kako bi zvijezdu trebali čuvati i specijalci u civilu, kao i specijalne jedinice iz Wega i Cobre, organizator je ipak odlučio kako se sva tri najavljena koncerta neće održati.

