Potresna priča malene Šapke: 'Vlasnik je umro da nitko nije primijetio, a njeno zavijanje je dozvalo susjede'

Ovoliku žalost ne znam kako cu ispričati. Žalost nije moja, a ražalostilo me toliko kao da je meni bilo sve što je njoj, započeli su objavu na Facebooku iz službe za spašavanje životinja Nada za slavonske pse, o malenoj Šapki iz Đakova koja je prošla tešku situaciju. Naime, pas Šapka ostala je bez doma nakon što je njezin vlasnik preminuo.

- U rasporedu kod tuge se nešto pobrkalo pa su sve tuge došle na istu adresu. Kod Šapke. Njen vlasnik nije volio sebe, ali je volio nju. Nije imao za sebe, ali ona je imala sve što se tu moglo dati. Ljubav, pun stomačić i redovna cjepiva. On je umro, a da to nitko nije primijetio. Šapkino neutješno zavijanje je dozvalo susjede kad se vec krenuo raspadati. Kakav god da je bio, prema njoj je bio dobar. Meni je to dosta i laka mu crna zemlja - objavili su iz Nade za slavonske pse.

- Njihov kućerak je prodan i sravnit će ga sa zemljom novi vlasnici. Šapka nema kuda niti ona želi negdje. Ona samo želi da se on vrati. Danima i danima je odbijala jesti. Ima 8 godina i boluje od slomljenog srca. Molim vas da mi pomognete da joj nađemo toplinu doma koja ce ju malo utješiti - nadodali su.

Ipak, ova tužna priča dobila je i sretan završetak za malenu Šapku. Ona je, potvrdili su naknadno iz organizacije, bila u konačnici udomljena te putuje prema svom novom domu.

- Dragi ljudi do neba i preko neba vam hvala na svemu. Šapka je udomljena i u subotu putuje u svoj divni dom koji će nadam se njeno slomljeno srce moći prihvatiti. Sve ćemo vam snimiti i slikati jer znate vec da je Nova tv za nas mica maca mala. Živjele dobre vijesti i dobrota koje ima u ljudima! Šapkice izdrži još malo - poručili su.