Potres pogodio Dubrovnik, građani se uplašili: Užasan zvuk, kao da je bomba eksplodirala

Potres magnitude 2.4 po Richteru pogodio je Dubrovnik i okolna područja oko 11.30 sati ovog ponedjeljka, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC). Za sada se ne zna koliko je šteta, ali građani su se oglasili i podijelili svoja iskustva na stranici EMSC-a.

- Na trenutak su zavibrirali vrata i zidovi - opisao je jedan stanovnik Dubrovnika najnoviji potres.

- Užasan zvuk - kratko je komentirao drugi.

- Kratak kao da je bomba eksplodirala u blizini- objavljeno je na stranici EMSC-a.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.4 || 14 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) || 18 min ago (local time 11:33:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/KvpFLoU6T2