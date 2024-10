'Potpuno sam siguran da Ukrajinci brzo mogu napraviti nuklearno oružje. Imaju visoko obučene ljude koji su radili u Rusiji'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je svoj dugo očekivani "plan pobjede" tijekom sjednice ukrajinskog parlamenta, pozivajući svoju ratom iscrpljenu zemlju da ostane ujedinjena u trenutku kada se suočava s prijetnjama ruske vojske i nadolazeće zime. Uoči ključnih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će se održati 5. studenoga, Zelenski je istaknuo važnost nastavka borbe protiv ruskih agresora uz potporu ključnih saveznika.

Zelenski je, pred zastupnicima, izložio pet glavnih točaka svog plana, koji se prvenstveno oslanja na podršku međunarodnih saveznika. Među ključnim komponentama plana je bezuvjetna pozivnica za članstvo Ukrajine u NATO-u, kao i konkretna pomoć u obliku naoružanja. "Ovaj plan nije samo okvir za borbu već i put prema sigurnijoj budućnosti naše nacije", naglasio je ukrajinski čelnik.

Međutim, njegov "plan pobjede" naišao je na oštru kritiku iz Moskve. Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, izjavila je da bi plan mogao dovesti do katastrofalnih posljedica za ukrajinski narod. "Zelenskijev pristup gura NATO u izravan sukob s Rusijom", kazala je Zaharova, upozoravajući na potencijalne opasnosti koje bi takva strategija mogla donijeti.

U razgovoru za Večernji TV vojni analitičar Ante Kotromanović komentirao je Zelenskijev plan, uvodno ističući razlike između izjava čelnika NATO-a Marka Ruttea i ukrajinskog predsjednika. "Vidjeli smo da se glavni tajnik NATO-a u mnogočemu ne slaže s njegovim planom za pobjedu, kako je on to nazvao", podsjetio je bivši ministar obrane.

Također, upozorio je da trenutne poteškoće ukrajinske vojske zahtijevaju drugačiji pristup. "Ne znam kako bi u budućnosti onda uopće izgledali Europa i svijet. Naravno, to su pozicije Zelenskog, ali mislim da samo jedna osoba u ovome trenutku može zaustaviti rat, a to je diktator Vladimir Putin. Jednostavno, nema druge osobe na svijetu koja može zaustaviti rat. On je taj koji je krenuo s agresijom i on je taj koju je, s obzirom na snagu Rusije i sposobnosti koje imaju, može zaustaviti", kaže Kotromanović. "Međutim, to mu nije interes. Oni žele ostvariti neke svoje ciljeve i mi ćemo vjerojatno i dalje nastaviti gledati ovaj sukob koji koji traje već skoro više od dvije godine", nastavio je.

Poziv Ukrajini za članstvo u NATO-u našao se na vrhu liste plana ukrajinskog predsjednika. Kijev je predao zahtjev za pridruživanje u rujnu 2022., ali još nije dobio jasan signal od saveznika. Zelenski je rekao da taj korak treba poduzeti "sada". Kotromanović za Večernji ističe da, prema glavnom tajniku NATO-a, postoji američka podrška za pristup Ukrajine toj vojnoj alijansi, ali naglašava da to nije realno u trenutku kada se rat intenzivno odvija. "Ukrajina će vjerojatno jednog dana postati članica NATO-a, ali tek nakon što se sukob okonča i nakon što Ukrajinom zavlada mir. Nije realno da zemlja koja je u visokoj fazi ratnih djelovanja pristupi NATO-u. To nije jednostavno i neće se dogoditi u ovome trenutku."

Ako mu doista ne dozvole pridruživanje NATO-u, za Zelenskog postoji još samo jedan izlaz iz ovog rata – nuklearno oružje u ukrajinskim rukama. Vojni analitičar Večernjeg lista objasnio je povijesni kontekst u kojem je Ukrajina nekada posjedovala više od stotinu nuklearnih bojevih glava koje su predane Rusiji uz jamstvo Moskve da će štititi ukrajinsku neovisnost. "Potpuno sam siguran da Ukrajinci, ako se odluče na to, mogu brzo napraviti nuklearno oružje. Oni imaju te sposobnosti, definitivno imaju vjerojatno visoko obučene ili visoko spremne ljude koji su radili na kontrolnim programima po Rusiji, koji su vjerojatno još živi i koji mogu u relativno kratkom periodu nešto napraviti od toga", smatra Kotromanović.

Još jedna stavka ukrajinskog plana je potreba prenošenja rata na ruski teritorij, što uključuje i poziv Zapadu na ukidanje ograničenja na udare oružjima dugog dometa u Rusiji, dodatne isporuke dugometnih sposobnosti i potporu Zapada u obaranju ruskih projektila i dronova iznad Ukrajine. Kotromanović je naglasio da samo nekoliko zemalja posjeduje napredne raketne sustave koji bi mogli precizno udariti duboko unutar ruskog teritorija. "Mislim da to [op.a. dozvola zapadnih saveznika] ni u ovom trenutku nije realno i Bidenova demokratska politika je vrlo jasno rekla 'ne' u ovom slučaju", zaključuje vojni stručnjak. Što je Kotromanović još kazao o ratu u Ukrajini, pogledajte u videu Večernji TV-a.

