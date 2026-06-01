Poslali zahtjev Vladi: 'Ukinite im paušalni porez, neka plate namete kao i svaka druga tvrtka u RH'

Građanska inicijativa Stanari zajedno zatražila je u ponedjeljak od vlade i Ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Stanove u stambenim zgradama, prema mišljenju te inicijative, treba osigurati za stanovanje, a ne za bavljenje turizmom.

Inicijativa upozorava da je na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, a sve manje u fondu stanovanja, što za sobom povlači odlijevanje stanovništva, nepriuštivost kupovine novog stana za obitelji te nemogućnost pronalaska dugoročnog najma. Sve to, kako se navodi, mijenja strukturu poslovnih prostora u centrima gradova uz obalu, pa su tako nestali obrti, a na njihova mjesta došli su prostori prilagođeni isključivo turistima koji rade par mjeseci i ostatak godine su zatvoreni.

"Kao posljedicu imamo izuzetno visoke cijena i stanova i poslovnih prostora kako za kupovinu, tako i za najam. Cijeli problem je u činjenici da je masovni turizam na našoj obali samo posljedica otvaranja apartmana u stambenim zgradama", kaže se u priopćenju Građanske inicijative Stanari zajedno. Inicijativa stoga traži da se "svim rentijerima, odnosno iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama" ukine paušal i uvedu "svi nameti i porezi koje plaća svaki građanin i tvrtka u RH koja ima ili obrt ili j.d.o.o. ili d.o.o."

Paušalni porez za privatne iznajmljivače u Hrvatskoj plaća se godišnje po svakom registriranom krevetu, pri čemu iznose određuju gradovi i općine (jedinice lokalne samouprave), unutar zakonski definiranih okvira koji ovise o indeksu turističke razvijenosti (ITR) pojedinog mjesta. U sklopu novog vladinog antiinflacijskog paketa mjera, povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za skupinu I, koja uključuje najrazvijenija turistička mjesta, minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura po krevetu godišnje, a u skupini II donja granica paušala raste sa 70 na 100 eura.