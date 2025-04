Posjetitelje festivala očekuju vrhunski koncerti uz grupu Dalmatino, Ninu Badrić i koncert mladih pjevačkih zvijezda posvećen Rajku Dujmiću

O Festivalu koji ove godine započinje na Dan grada Vukovara 3. svibnja i traje do 4. svibnja govorili su gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić i autor i producent festivala Aleksandar Kovačević.

Svečano otvorenje Festivala po prvi put će se održati na atraktivnoj lokaciji ispod Vukovarskog vodotornja, 3. svibnja, u 11,30, a u 13 sati, svi sudionici ovogodišnjeg Festivala sudjelovat će u velikom mimohodu od Vukovarskog vodotornja do glavne pozornice na Trgu Republike Hrvatske. Uz ove dvije lokacije, program će se tijekom dva festivalska dana održavati i na Korzu.

Gradonačelnik Penava naglasio je na da će ovogodišnji Festival ponovno okupiti brojne sudionike iz različitih dijelova zemlje. „Vukovar će po sedmi puta postati Hrvatska u malom i brojnim programima promovirati bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu naše zemlje. Posjetitelje očekuje više od 20 različitih programa, očekuje se više od 600 sudionika, a posebno nas ove godine vesele brojni glazbeni programi. Pozivam sve naše sugrađane i posjetitelje da nam se pridruže i da zajedno uživamo u slavljeničkom tonu početkom svibnja u Vukovaru“, rekao je gradonačelnik.

Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić dodala je kako u festivalskim danima Vukovar postaje pozornica nematerijalne baštine, plesni podij, ali ono najvažnije – mjesto susreta cijele Hrvatske.

„Kroz ovaj festival želimo poslati jednu lijepu sliku i atmosferu iz Vukovara u Hrvatsku i svijet. Upravo je proljeće i Dan grada Vukovara pravo vrijeme za dolazak u naš grad i za doživjeti ga u punom sjaju“, naglasila je Sekulić.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije, predstojeći Festival će u Vukovaru na jednom mjestu predstavili sve najbolje i najznačajnije od hrvatske zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Tako će poseban festivalski program Baština.HR u punom sjaju predstaviti kulturna dobra upisana na nacionalnu i UNESCO listu, a Eko-etno sajam koji će posjetitelji moći obići tijekom oba dana Festivala, predstavit će domaće autohtone proizvoda OPG-ova iz cijele zemlje. S obzirom da su ove godine u fokusu djeca i mladi, program je posebno prilagođen najmlađim posjetiteljima koje pod motom „Mladi čuvari baštine“ i „Mali kreativci“ očekuju brojni edukativni i zabavni sadržaji.

Na konferenciji za medije organizatori 7. izdanja Festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ otkrili su i sve detalje glazbenih programa i koncerata u kojima će Vukovarci i gosti grada Vukovara moći uživati tijekom oba festivalska dana, a oni su ove godine posebno atraktivni.

U subotu, 3. svibnja, na Trgu Republike Hrvatske, s početkom u 20 sati održat će se veliki koncert „Put do zvijezda“ koji je ujedno i hommage glazbeniku i skladatelju Rajku Dujmiću, a njemu u čast pjevat će brojni vrhunski mladi vokalisti, finalisti glazbenih natjecanja The Voice Kids, Supertalent i Super Star.

Prvi festivalski dan skriva još glazbenih poslastica za sve posjetitelje, jer u 21,30 sati na glavnoj pozornici nastupa jedan od naših najtraženijih sastava – grupa Dalmatino. U dva desetljeća djelovanja, grupa Dalmatino postala je jedan od fenomena dalmatinske i domaće glazbene scene, a gotovo sve njihove pjesme postale su najslušaniji hitovi domaćeg radijskog etera. Zbog ovog se koncerta očekuje posebno velika posjećenost Festivala u večernjim satima prvog festivalskog dana, a i druge festivalske večeri organizatori za sve posjetitelje pripremaju pravi glazbeni spektakl uz pjevačku divu Ninu Badrić. Uz to što je jedna od naših najcjenjenijih i najnagrađivanijih hrvatskih glazbenica čija blistava karijera uspješno traje već više od 30 godina, Nina je i miljenica svih generacija publike te će njen koncert koji će se održati 4. svibnja s početkom u 20 sati zasigurno privući njene fanove i ljubitelje dobre glazbe sa svih strana.

Podsjetimo, Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ od svojih je početaka prepoznat kao TOP manifestacija HTZ-a, priznat i na EU planu od Europske

komisije oznakom EFFE za značajne europske kulturne festivale, a dobitnik je i turističke nagrade Simply the Best UHPA-e i časopisa Way to Croatia.

Organizatori ovogodišnjeg 7. Festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ su Grad Vukovar, TZ grada Vukovara, agencija Organizatori bez granica i Hrvatska kuća „Materina priča“.

Kao i svake godine, svi sadržaji Festivala bit će besplatni za sve posjetitelje!

Sve detalje programa 7. festivala nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ potražite na službenoj web-stranici Festivala: www.svizajedno.eu