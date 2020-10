Pomažu psima i mačkama, a spašavaju i rode, labudove, sove, lasice, patke

Sve je počelo kad su na groblju pronašli psa na rubu gladi i smrzavanja. Dobio je ime Boby, a po njemu su nazvali i udrugu koju su osnovali - Boby DM, ovo DM od Donji Miholjac, grad u kojem pomažu životinjama.

U malo više od dvije godine osim pasa i mačaka spašavali su i rode, labudove, sove, lasice, patke. Spasili su Taly, kujicu u koju je pucao netko tko je mislio da ima na to pravo. Zbog svega je ostala bez noge, a kako je bila skotna prerano se i okotila. Brinu se i za Almu, macu koja metak nosi u svojoj kralježnici. Pobrinuli su se za Gricka, psa kojeg je igrom slučaja čuo jedan sugrađanin dok je kosio travu uz šaht u kojeg je Gricko ubačen. Neke nisu uspjeli spasiti. Doru je jedan od njih, živio je na odlagalištu otpada godinama, o njemu su se brinuli radnici. Život mu je oduzeo lovac koji ga je ubio. Iako ima svjedoka, nitko nije htio svjedočiti. Nisu spasili ni Grgu, štene koje je ubio njegov vlasnik, ali su pomogli u prijavljivanju.

– Pomažemo bolesnim životinjama, pronalazimo privremene i stalne udomitelje, potičemo vlasnike na kastraciju njihovih kućnih ljubimaca. Pokrivamo se od donacija, a sredstva koja dobijemo od Grada trošimo isključivo za veterinarske troškove – kaže nam predsjednica Udruge Mihaela Podnar. Prostor u kojem su smještali životinje uskoro će napustiti, a cijelo ljeto gradili su novo utočište.

– Udruga ima 20 volontera, no samo nas je sedam aktivnih. Sami gradimo jer su nam odbijene sve molbe koje smo poslali. Pomažu nam građani i tvrtke donacijama materijala, a sve možemo iskoristiti. Pomognu nam prijevozom, nekad nam majstori ne naplate popravke i radove. Snalazimo se, najveći nam je problem voda jer na trenutnoj lokaciji nemamo bunar pa vodu nosimo u kanisterima od kuće, ili nam ju dovezu u veći kontejner iz obližnjeg bunara – kaže nam M. Podnar.

Pse u skloništu ujutro hrane kuhanom hranom, popodne suhom, šeću ih, čiste boksove. Do kraja prošle godine zbrinuli su 70 pasa, udomili 31, ove godine spasili su još 12 pasa i udomili ih 18. Svi psi su cijepljeni, čipirani i kastrirani. Što bi bilo s tim psima ne znaju, jer kažu da Grad po ugovoru u skloništu može zbrinuti 20 pasa. Svi drugi vjerojatno bi i dalje lutali ulicama čekajući da im netko pomogne. Ili ih se riješi po kratkom postupku.

Što u Gradu poduzimaju u svezi zaštite životinja, s kojim skloništem imaju ugovor, jesu li proveli kontrolu čipiranja i pomažu li i na koji način rad Udruge? Odgovaraju da su kontrolu mikročipiranja proveli u zakonskom roku, do 30. lipnja 2018., a pronađeno je 179 pasa bez mikročipa. Njihovi vlasnici dobili su rok do kada su pse trebali mikročipirati. Napominju kako se nakon tog roka u sustavu Lysacan provjerava jesu li svi psi čipirani.

– Grad Donji Miholjac izradio je nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, a ima sklopljen ugovor sa skloništem Phenix iz Normanaca za zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina – kažu nam iz Grada. Iako smo tražili da nam pošalju i ugovor, nismo ga dobili. Dodaju i da financijski pomažu Udrugu, a volonteri nam to potvrđuju. Sredstva koja dobiju moraju potrošiti namjenski, za veterinarske troškove.

U novo sklonište Udruga pse mora preseliti do Božića, a ovaj put neće ga morati napuštati jer im najam za zemljište na kojem ga grade nije vremenski ograničen. No, problema je bezbroj – nemaju električne energije, prolaze preko tuđih zemljišta jer puta do skloništa nema. Osim toga, tri aktivne volonterke dolaze biciklima i prelaze opasnu zaobilaznicu. Što će kad zaredaju kiše, snijeg, minusi... Nedostaje im novca za sustav za vodu, ograde, kućice. Svaka pomoć i dalje im je dobrodošla, osim onih novčanih koje možete uplatiti na HR0823400091110941667 trebaju im i dodatne ruke za sve radove koji ih čekaju. Posebno muške, jer sedam aktivnih volontera zapravo su – volonterke.