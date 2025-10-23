Ministrica Srbije optužila hrvatsku policiju za maltretiranje. Stigao odgovor: 'Postupali smo profesionalno i uljudno"

Hrvatska policija tvrdi kako nije maltretirala ministricu gospodarstva Republike Srbije Andrijanu Mesarović. Ona je izjavila kako su pripadnici policije u utorak, prilikom prelaska granice na Bajakovu, njezinu delegaciju zaustavili i izveli je iz automobila. Dodala je da je pet puta morala očitavati otiske prstiju, a da su joj hrvatski carinici davali različita objašnjenja. "I na svako moje pitanje odgovor je bio: 'Kriv je sustav.' Kod svih ostalih članova delegacije isti taj sustav je radio, samo u slučaju potpredsjednice Vlade Republike Srbije i ministarstva gospodarstva sustav je zakazao. Treba li se pitati zašto?", rekla je Mesarović.

Policija u svom priopćenju navodi kako je srpska delegacija, odmah po dolasku na granični prijelaz, imala omogućen prioritetni prelazak granice. "Prilikom granične kontrole, budući da se radi o osobama koje podliježu Entry/Exit sustavu, od svih članova delegacije izuzeti su biometrijski podaci. Iz tehničkih razloga od ministrice Mesarović svi biometrijski podaci se nisu mogli izuzeti u vozilu, kao od ostalih članova delegacije, te je ista zamoljena da se biometrijski podaci izuzmu na stacionarnom uređaju, što je i uobičajeni postupak", navodi policija.

Dodali su kako je riječ o uobičajenoj proceduri kojoj podliježu svi državljani "trećih zemalja prilikom ulaska ili izlaska iz Schengenskog prostora, a koji nemaju reguliran boravak". Također su iz policijske izjavili da su se prema ministrici odnosili uljudno i profesionalno. "Naposljetku, ministrica Mesarović tijekom postupanja policijskih službenika niti jednom riječju ili gestom nije imala primjedbi na postupanje niti je izrazila pritužbu na graničnom prijelazu, nego se o tome oglasila putem društvene mreže dva dana nakon postupanja", stoji u priopćenju Policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije.

