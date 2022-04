Pogledajte snimke: Veliki tornado u SAD-u uništavao kuće, prevrtao automobile

Veliki tornado uništio je između 50 i 100 kuća u gradu Andoveru u Kansasu. Obzirom na razornu snagu tornada pravo je čudo i sreća u nesreći da nije bilo ljudskih žrtava. Zapovjednik vatrogasaca izvijestio je da nema smrtnih slučajeva, no nekoliko je osoba ozlijeđeno.

Guvernerka Kansasa Laura Kelly proglasila je izvanredno stanje nakon oluje koja je, osim Kansasa, zahvatila i dio Nebraske. U obje su države zabilježeni olujni vjetrovi i tuča, piše The Washington Post.

Strong tornado in Andover Kansas NOW pic.twitter.com/LKWi3FPslq

Društvenim mrežama proširile su se snimke oluje i tornada u Andoveru.

Jako nevrijeme na jednoj je lokaciji odbacilo automobile u zgradu koja se djelomično srušila.

Video from the YMCA in Andover, thanks to my cousin @CoachR_Allen pic.twitter.com/uHTwBYPdmG