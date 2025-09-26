Poduzetnici kao temelj: priznanje onima koji pokreću hrvatsko gospodarstvo

Kao mediji s dugom tradicijom i snažnim utjecajem na gospodarski i društveni život zemlje, Večernji list i Poslovni dnevnik i ove godine preuzimaju važnu ulogu u promicanju poduzetništva i stvaranju pozitivne poslovne klime, isticanjem pozitivnih primjera iz prakse kao što su izvrsnost u poslovanju, izvozni uspjeh, otvaranje novih tržišta, pogona i radnih mjesta, kako bismo otvorili novi pogled na društveni razvoj zemlje.

Projekt pokrenut 2016. godine postao je mjerilo uspjeha i relevantnosti na gospodarskoj sceni u Hrvatskoj, a događaj je to koji svake godine donosi pregled najistaknutijih poduzetnika i gospodarskih događaja koji su svojim rezultatima oblikovali tržište, utjecali na trendove i pokazali da hrvatsko gospodarstvo ima snagu i potencijal za globalnu konkurentnost.

Gospodarstvenik godine koji se održava 13. studenog, događaj je koji šalje snažnu poruku kroz naglašavanje primjera koji uključuju rast izvoza, otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, stvaranje radnih mjesta i razvoj inovativnih poslovnih rješenja. Ta poruka glasi: Hrvatska je zemlja znanja, ideja i prilika, dok su njezini uspješni poduzetnici najbolji dokaz da se upravo ovdje može graditi održiva i perspektivna budućnost.

Odluku o dobitnicima donosi stručni žiri sastavljen od uglednih novinara, urednika te predstavnika znanstvene i stručne zajednice, čime se osigurava visoka razina vjerodostojnosti i objektivnosti izbora. Uz snažnu medijsku podršku i široku dostupnost kroz sve kanale Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika, projekt svake godine dopire do najšire javnosti, a titule Gospodarstvenika godine i Gospodarskog događaja godine pripast će onima čiji su rezultati i ideje nadmašili očekivanja, oblikovali gospodarska kretanja i dali snažan poticaj promjenama koje čine Hrvatsku dinamičnijom, konkurentnijom i spremnijom za budućnost.

Pridružite nam se u rušenju predrasuda i stvaranju bolje, uspješnije Hrvatske!