Plenković: Porez na dohodak će se u Zagrebu smanjiti. Mogli su povećati plaće, a nisu

Premijer Andrej Plenković je nakon prvog zasjedanja Hrvatskog sabora izašao pred medije i održao konferenciju, gdje je jedna od tema upravo bila najavljen porez na nekretnine. "Izaći ćemo u javnost s detaljima kad ih usuglasimo. Nije relevantno ono što se s raznih strana može čuti. Cilj je na tržištu imati priuštive cijene, što je i dio demografskih mjera", kazao je Plenković i odbacio glasine o skrivenim pritiscima banaka i Katoličke crkve.

“Nema nikakvih pritisaka. Ima reformski paket koji će ugledati svjetlo dana i ići u proceduru", ustvrdio je premijer.

Na pitanje hoće li se smanjiti porez na dohodak u Zagreb, Plenković je potvrdno odgovorio. "Naravno da će se smanjiti jer Zagreb ima od poreza na dohodak prihod 141 milijun eura. Znate zašto, zbog A- rejtinga, gospodarskog rasta… Optuživalo nas se da će perfidna, zločesta, zlonamjerna vlada HDZ-a uzeti novac Splitu, Zagrebu i Rijeci ukidanjem prireza, a što su oni napravili? Stavili su maksimalni porez na dohodak i propustili priliku smanjiti opterećenje rada. Mogli su svojom odlukom povećati plaće, ali nisu", naveo je, piše N1.

Plenković se osvrnuo i na optužbe Mira Bulja iznesene danas u Saboru te ga je optužio da laže kad govori o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu. “U razumnom stanju me pitao hoćemo li slati vojnike na istočno ratište. Ne znam koliko moraš biti briljantan mudrov da biste pitali to pitanje. Valjda o tome pričaju kad mu u Sinj dođe prijatelj helikopteraš, koji plaši hrvatski narod da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. A pametnjaković to prenosi, onda i vi, umjesto da ignoriramo budalaštine u javnom eteru.”

FOTO Najopasnije životinje na svijetu: Najopakija je odgovorna za smrt čak 750.000 ljudi godišnje