Plenković odbrusio Šešeljevu sinu - 'Jabuka ne pada daleko od stabla'

Zastupnik srbijanske Radikalne stranke Aleksandar Šešelj, sin osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja, pokušao je u utorak uraspravi u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe provocirati hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji mu je oštro odgovorio da predstavlja kontinuitet zločinačke politike te da je "živući primjer izreke da jabuka ne pada daleko od stabla".

"Koliko ja razumijem, Vijeće Europe se bori za demokraciju i vladavinu prava. Danas pred sobom imamo čovjeka koji glorificira Jasenovac, koncentracijski logor za 700 tisuća Srba, Židova i Roma, koji glorificira Bleiburg, lidera neonacističkog režima u srcu Europe koji tretira Srbe kao građane drugog reda", rekao je Šešelj, prije nego što ga je prekinula predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Liliane Maury Pasquier.

"Moram vas prekinuti. Molim vas da poštujete gosta i promijenite ton, na što sam vas i jučer upozorila", rekla je Liliane Maury Pasquier.

Premijer Plenković, koji je održao govor i sudjelovao u raspravi u Parlamentarnoj skupštini, vrlo je oštro odgovorio Šešelju, nabrojivši činjenice o programu i statutu stranke kojoj pripada i koju je utemeljio Šešeljev otac.

"Što se tiče komentara zastupnika Šešelja, mislim da je on živući primjer izreke da jabuka ne pada daleko od stabla. Vi predstavljate političku stranku čiji program i statut, a što ova Parlamentarna skupština treba znati, promiče program 'Velike Srbije' koja bi uključivala teritorij Bosne i Hercegovine i Hrvatske", rekao je Plenković, čiji je odgovor pozdravljen pljeskom nazočnih delegata iz parlamenata članica Vijeća Europe.

"To je točno ono što je vaš otac radio i za što je osuđen kao ratni zločinac u Haagu, iako vi ne morate biti odgovorni za djelovanje vašeg oca. Mi smo imali tragediju 90-tih zbog takve politike. Zbog politike Slobodana Miloševića moja je zemlja patila - 15 tisuća mrtvih i 37 milijarda dolara ratne štete. Mi smo siti širenja lažnih informacija, a ovo je baš jedan takav primjer, kada se nastoji Hrvatsku prikazati u negativnom svjetlu. To će uvijek naići na vrlo snažan odgovor zemlje koja je demokratska, koja je europski orijentirana i koja je jako protiv politika koje dovode do tisuća mrtvih, do tragedija u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu, prije toga u Sloveniji i na kraju do tragedije u vašoj vlastitoj zemlji.

A činjenica da ste kao stranka nedavno orkestrirali incident u srbijanskoj skupštini za vrijeme posjeta našeg izaslanstva na čelu s predsjednikom Sabora predstavlja konzistentnu politiku. Ali, unatoč vama i takvima, mi smo tu da gradimo normalne dobrosusjedske odnose i rješavamo probleme iz prošlosti sa Srbijom. Da gradimo budućnost s onima koji žele graditi budućnost i da jasno kažemo tko je bio tko 90-tih. Mi to znamo, vi ste bili agresor, a mi žrtva", rekao je Plenković.

"Ako želite znati, osobno sam bio u Jasenovcu ove godine i prošle i daleko sam od svega onoga što ste upravo izrekli. Politika hrvatske vlade prema totalitarnim režimima 20. stoljeća je jasna i bit će jasna i osuđivat će ono što treba biti osuđeno", zaključio je Plenković, koji je dobio veliki pljesak nazočnih.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak boravi u Strasbourgu, u posjetu Vijeću Europe, najstarijoj paneuropskoj organizaciji koja okuplja 47 država.

Plenković je svoj posjet Vijeću Europe započeo susretom s predsjednicom Parlamentarne skupštine Liliane Maury Pasquier. Nakon toga sastao se s glavnim tajnikom Vijeća Europe Thorbjornom Jaglandom te održao govor i sudjelovao u raspravi u Parlamenarnoj skupštini Vijeća Europe.

Također je otvorio izložbe "Hrvatska kulturna baština na popisu UNESCO-a".