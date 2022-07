Plenković: Ne želim komentirati Milanovićevu obitelj; Fuchs: Ne bi bio pritisak da je Musić Milanović mail poslala na drugu adresu

Ne želim komentirati obitelj predsjednika Zorana Milanovića, odnosno potez njegove supruge u slučaju školovanja njihovog sina. Nisam to nikada do sada radio, a neću niti ubuduće i to je razlika između njega i mene koji bezočno vrijeđa i mene, moju obitelj, pokojnog oca i ne propušta priliku to učiniti kada god misli da može. To je razlika između mene i njega - kazao je premijer Andrej Plenković danas u Slunju.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da su poslali inspekciju u školu kako bi utvrdili kada su promijenjene ocjene predsjednikovog sina i u kojoj je mjeri pismo Sanja Musić Milanović utjecalo na promjenu odluke škole o ocjeni učenika.

- To je pritisak koji najviše šteti samom djetetu. Ne govorim samo o ovom slučaju već općenito, da su pritisci roditelja na učitelje i nastavnike oko zaključivanja ocjena djece toliko veliki zadnjih godina da smo uveli praksu da u školama zadnjih mjesec dana nema informacija za roditelje. No, moderne metode komuniciranja, a to je u ovom slučaju e-mail, učinili su svoje. Ja ne znam tko je u školi pogriješio i tko je mijenjao ocjene i na temelju čega; škola ili ravnateljica, to će utvrditi naša inspekcija - kazao je ministar Fuchs i dodao:

- S druge strane, smatram i da supruga predsjednika kao majka djeteta koji se školuje ima pravo, pa i e-mailom, upozoriti na nepravilnosti koje uoči u radu nastavnika, jer ne bježimo od toga da se i to događa po školama. Može se, kao i svaki drugi roditelj imenom i prezimenom, što je ona i učinila, dakle nije se skrivala u anonimnosti, upozoriti na probleme u radu nekog nastavnika. No, ona je taj mail poslala na krivu adresu. Nije ga trebala uputiti školi, već Agenciji za znanost i obrazovanje i to tada ne bi bio pritisak, jer se Agencija takvim stvarima i bavi, oni ocjenjuju kvalitetu rada nekog nastavnika, profesora, učitelja.

Kazao je i kako je trčanje za prosjekom 5,0 nepotrebno, obzirom da je svake godine sve manje učenik.a, pa će tako na upisima za srednje škole ove godine biti čak tisuću učenika manje nego lani, tako da svako dijete koje želi upisati neku školi, pa i Gimnaziju koju želi, ima mogućnosti biti učenik te škole.

- Ne bih rekao da nam je obrazovni sustav 'trul' kako neki kažu, jer obrazujemo vrhunske stručnjake u niz područja, no on je živo tkivo koje se mora mijenjati i to smo i pokrenuli - dodao je ministar Fuchs.