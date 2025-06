Plenković nakon izbora: 'HDZ dominira, Hajdaš Dončić može imati ambicije, ali neka se prisjeti sudbine trojice prethodnika'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dao je u središnjem Dnevniku HRT-a opširan postizborni intervju, komentirajući rezultate drugog kruga lokalnih izbora, stanje u HDZ-u, neuspjehe političkih protivnika te planove za razdoblje bez izbornih ciklusa. U osvrtu na ukupni rezultat istaknuo je kako je HDZ osvojio povjerenje u 282 jedinice lokalne i područne samouprave, što čini gotovo polovicu ukupnog broja. – Mislim da smo ukupno gledajući ostvarili sjajne iskorake. Ovo je uvjerljiva i dominantna pobjeda, poručio je, podsjetivši da HDZ time nastavlja niz pobjeda na parlamentarnim i europskim izborima, s izuzetkom predsjedničkih. Premijer je naglasio da je HDZ sada na čelu u 15 županija, uz napredak u većim gradovima, posebno izdvajajući mlade kandidate poput Ivana Radića u Osijeku i Tomislava Šute u Splitu. – Ovo je prvi put otkad se izravno biraju gradonačelnici da imamo dva od četiri najveća grada, kazao je Plenković, dodavši da su među istaknutim gradonačelnicima i Krešo Ačkar u Velikoj Gorici te Šime Erlić u Zadru.

Pobjede HDZ-a u Dalmaciji posebno je označio kao ključne. – Osam kroz osam! Dubrovnik i županija – Franković i Pezo, Split i županija – Šuta i Boban, Šibenik i Šibensko-kninska – Burić i Rakić, Zadar – Erlić i Bilaver. To je sjajan rezultat i jasna podrška politici koju vodimo, istaknuo je. Plenković je dodao kako su svi HDZ-ovi kandidati promovirali program "Nacionalna snaga – lokalna vizija", a posebno mu je drago što je HDZ po prvi put dobio gradonačelnički mandat u Hvaru. Osvrnuo se i na Split, gdje je HDZ-ov kandidat Tomislav Šuta pobijedio dosadašnjeg gradonačelnika Ivicu Puljka, koji je potom najavio povlačenje iz politike. – Puljak je bio glavni promotor odiozne politike ‘ili mi ili oni’, ‘ili Hrvatska ili HDZ’. Ta politika je doživjela potpuni potop, rekao je Plenković te dodao – Nadam se da su on i oni poput njega naučili lekciju. Birači nisu vidjeli nikakvu prednost u politici sijanja mržnje.

Komentirao je i situaciju u Vukovaru, gdje kandidati Domovinskog pokreta uz podršku HDZ-a nisu uspjeli pobijediti. – Vukovar ostaje važan za sve moje vlade. To je grad u koji smo ulagali i koji ćemo i dalje pratiti, rekao je Plenković, dodavši da taj rezultat ne utječe na odnose unutar koalicije. – Koalicija je vrlo čvrsta, vrlo stabilna, i suradnja s partnerima nastavlja se kao i do sada, istaknuo je. Osvrćući se na izjavu iz SDP-a da su "ispunili sva tri cilja", Plenković je uzvratio: – Ako im je ovakav rezultat pričinio zadovoljstvo, onda smo i mi zadovoljni njihovim rezultatom. Gubitak Rijeke pripisao je lošim odlukama SDP-a. – U Rijeci su odlučili dekapitirati živog gradonačelnika, staviti zamjenicu koja nije ušla ni u drugi krug, a pobijedila ih je gospođa Rinčić. To je jako loša politika, rekao je. U Sisku je, prema njegovim riječima, pobjeda Domagoja Orlića te župana Ivana Celjaka potvrda dosadašnjeg kvalitetnog rada.

– Veselim se doći na svečanu sjednicu Grada Siska u srijedu, dodao je. Govoreći o suradnji SDP-a i platforme Možemo, kazao je da je SDP postao slabiji partner: – To se jasno vidi po rezultatima. Parlamentarni izbori su drukčija utakmica. HDZ jača u svim jedinicama. Izdvojio je i rezultat Anđelka Stričaka u Varaždinskoj županiji, kao i onaj Jelenka Ružića u Primorsko-goranskoj, koji je, kako kaže, dosegao 47 posto. – Hajdaš Dončić može imati ambicije, ali neka se prisjeti sudbine trojice svojih prethodnika. Svi su završili kao bivši predsjednici SDP-a, izjavio je Plenković. Završetkom superizbornog ciklusa, najavio je razdoblje političke stabilnosti i fokus na reformski rad. – Vrijeme je za kvalitetan rad vlade i Sabora. Imamo nacionalnu razvojnu strategiju, ciljeve ekonomske, socijalne, prometne, obrazovne politike, poručio je. Naglasio je i nastavak obnove i ulaganja u potresom pogođena područja. – Usmjerili smo 3,8 milijardi eura – 2,2 milijarde za Zagreb, 1,6 za Banovinu.

U Sisku već otvaramo nove zgrade, obnavljamo škole, bolnice, vrtiće, kulturnu baštinu. To su ogromni napori, rekao je. Premijer je podsjetio i na aktualne ekonomske pokazatelje, među kojima su rast BDP-a od 2,9 posto u prvom kvartalu, zadržavanje kreditnog rejtinga na razini A, pad javnog duga na 57,4 posto BDP-a i inflaciju ispod 3 posto. – To je rezultat odgovorne fiskalne politike. Građani pokazuju povjerenje – ulažu u državne vrijednosne papire. To ćemo i dalje činiti, uz visoku socijalnu osjetljivost, osobito prema umirovljenicima, zaključio je Plenković. Na kraju je potvrdio da će novi ministar umjesto Šime Erlića biti imenovan unutar zakonskog roka. – Sve će biti do kraja zasjedanja ove sjednice Sabora, zaključio je premijer.