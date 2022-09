VIDEO Pijavica u Tomislavgradu: Oštećeni brojni objekti, moguće proglašenje elementarne nepogode

Jako nevrijeme pogodilo je područje Tomislavgrada. Iza 16 sati je pijavica naišla tim područjem i napravila veliku materijalnu štetu na objektima i vozilima. Oštećeno je na desetke kuća i pomoćnih objekata, a stradali su većinom krovovi.

Pijavica je pogodila mjesto Bobara i Kolo i oštetila Prodexov prodajni centar koji se nalazi na tom području. Stradalo je više od 30 vozila u Prodexovom krugu, piše Večernji.ba.

Na teren su izašle policijske i vatrogasne ekipe da saniraju štetu, a dijelove Tomiglavgrada koji su najviše stradali obišao je i općinski načelnik Ivan Buntić, koji je najavio proglašenje stanja prirodne nepogode.

Na Bobari je pijavica prešla preko kuće Antonija Sablje i oštetila krovište.

– Oko 16:20 čula se neka huka, isto kao da ide potres. Osjetilo se kao da nešto usisava. Izišao sam na pred ulaz i vidim tornado. Nije to naša klasična pijavica, koja je obično široka metar, dva ili tri, to je bilo široko pet, šest ili deset metara. Došla je iz polja iz smjera Brišnika, prešla preko Bobare, preko moje kuće i nastavila prema Prodexu. To je bio veliki vrtlog, bila su dva auta na cesti i vrtlog ih je okrenuo, odnio je znakove, krovove…, ispričao je za Tomislavcity.

