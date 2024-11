Pijan ukrao misno ruho, odjenuo ga i ušetao u kafić

U selu Tenja nedaleko od Osijeka u prostor sakristije crkve Sv. Ane ušao je 42-godišnjak i ukrao misno ruho vrijedno 1199 eura, prenosi Jutarnji.hr. Obukao ga je na sebe i ušetao u obližnji kafić. Naravno, takav čin nije prošao nezamijećeno pa nije trebalo dugo da za njim dođe zgroženi župnik.

- Prišao sam tom čovjeku i pitao ga što radi te ga upozorio da to treba vratiti. Ništa mi nije odgovorio niti je obraćao pozornost na mene - rekao je župnik za Jutarnji.hr. Prema njegovim riječima, ubrzo je došao vlasnik kafića koji je pozvao policiju. Svjedoci su muškarcu objašnjavali da odijelo treba vratiti te ga tjerali iz kafića.

- Na kraju su ga pokušavali izgurati pa je tada strgnuo crkveno ruho sa sebe, bacio ga prema meni i rekao ‘Evo ti‘. Ništa mi drugo nije kazao, a ja sam ruho uzeo i vratio se u crkvu. Optuženika do tada nisam poznavao, a nakon svega mi se došao osobno ispričati – otkrio je župnik.

Vlasnik kafića kazao je da je po dolasku uočio svećenika s počiniteljem za šankom, a tek onda zamijetio da na sebi ima svećeničko ruho. Rekao mu je da ga vrati te da će zvati policiju. Dodao je i da je počinitelj bio jako pijan.

Muškarac je osuđen na uvjetnu kaznu od godinu dana s petogodišnjim rokom kušnje radi teške krađe. Prema pisanju Jutarnjeg.hr, već ranije je osuđivan. Osuđeni nije poricao krivnju te je za Jutarnji.hr rekao da je motiv krađe bilo fotografiranje. - Kriv sam i jako mi je žao. Nisam imao zle namjere. Bio sam alkoholiziran i nisam bio svjestan toga što radim. Izuzetno me je stid što sam uzeo to ruho u crkvi zbog fotografiranja. Do tada nisam imao nikakvih problema – branio se.

