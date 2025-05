Ubili ga u stanu, kupili transportna kolica i tražili napuštene lokacije, pa nakon dva dana tijelo odbacili i zapalili

Kako i zašto se dogodilo stravično ubojstvo Lovre Vukušića (45), čije je zapaljeno tijelo nađeno 21. travnja kod jedne napuštene kuće, malo je jasnije nakon kriminalističkog istraživanja koje je u suradnji s tužiteljstvom provela splitska policija. A nakon toga su zbog teškog ubojstva iz osobito niskih pobuda prijavili Marka Gilića Brzog (44), dok je Igor Dokić (48) kazneno prijavljen za ubojstvo. Obojica su stari znanci policije, zajedno su do Vukušićeva ubojstva zbog raznih nedjela prijavljeni 149 puta, a uhićeni su malo prije no što je identificirano Vukušićevo tijelo.

Splitska policija priopćila je i što su utvrdili tijekom kriminalističkog istraživanja, ali i kako se ono odvijalo. Naveli su tako da su već navečer 21. travnja imali indicije o identitetu osobe čije je zapaljeno tijelo nađeno, a da je riječ o Vukušiću, potvrđeno je nalazom obdukcije 25. travnja. Između pronalaska Vukušićeva zapaljena tijela i njegove identifikacije, policija je pojačano nadzirala osobe za koje je sumnjala da preprodaju drogu, pa je 22. travnja uhitila Gilića, Dokića i 19-godišnjeg Dokićeva nećaka. Kod njih su našli 860 grama kokaina, a Gilić je policajcima pokušao pobjeći na motociklu. Dokić i njegov nećak su bili u automobilu, a nakon što su svi privedeni i ispitani, mlađi Dokić je pušten dok su njegov stric i Gilić završili na splitskim Bilicama.

Dok je policija istraživala Gilića i Dokića zbog droge, došli su do saznanja da su njih dvojica povezani sa stravičnim Vukušićevim ubojstvom, pa su počeli kriminalističko istraživanje u suradnji s tužiteljstvom. Tijekom tog istraživanja utvrdili su da su su Dokić i Gilić 15. travnja, sukladno svom ranijem dogovoru zajedno ubili Vukušića u jednom stanu na splitskim Pujankama. Nakon što su ga ubili, dogovorili su se da će tijelo sakriti i uništiti, kako bi prikrili svoju povezanost s ubojstvom. Zbog toga je, kako se sumnja, Gilić dan kasnije kupio transportna kolica koja je odvezao do stana. Tim kolicima i vozilom su Vukušićevo tijelo prevezli do mjesta na kojem je tijelo 21. travnja i nađeno. No prije toga su pretraživali okolicu Splita kako bi pronašli pogodnu lokaciju na kojoj bi se mogli riješiti tijela. To su radili 17. travnja cijeli dan, a kasnije te večeri su se vratili u stan u kojem su ubili Vukušića, nakon čega su transportnim kolicima njegovo tijelo prebacili do vozila i ukrcali ga u njega. Dok su se vozili do Rupotina, stali su na benzinskoj postaji, gdje su kupili benzin. Kada su tijelo dovezli do mjesta gdje su ga odbacili, polili su ga benzinom i zapalili, te su otišli.

Motiv stravičnog ubojstva, po neslužbenim informacijama bio je to što je Vukušić bio u vezi s Gilićevom bivšom suprugom. Inače, Gilić je prije tog događaja 106 puta prijavljivan za različita kaznena djela, među kojima i za veći broj nasilnih, dok je Dokić kazneno prijavljivan kao osumnjičenik za 43 kaznena djela, uglavnom s elementima nasilja.