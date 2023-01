Petrol: Ne dođe li do liberalizacije marži u Hrvatskoj, morat ćemo promijeniti model poslovanja

Slovenska je energetska grupacija Petrol jučer održala najvljenu skupštinu dioničara. No, ovaj puta ona nije bila ni približno tako burna niti je rezultirala drastičnim mjerama poput zatvaranja benzinskih postaja kao što je to bilo nakon zadnje skupštine održane prije Nove godine. Ali, i dalje su mjere regulacije u Hrvatskoj i Sloveniji bile glavnom temom, uz poslovanje distributera plina za Sloveniju Geoplina što je nama od manjeg interessa ali i u Ljubljani se više raspravljalo o Hrvatskoj, prenose slovenski mediji. - Hrvatska je najveći izazov. Ako tamo ne dođe do liberalizacije, morat ćemo promijeniti model poslovanja. U vrijeme kupnje Croduxa u Hrvatskoj marže bile liberalizirane, ali sada su manje nego u Sloveniji. Zbog nabave goriva tranzitom lani smo imali rekordne prihode, ali s druge strane gubitak, izjavila je predsjednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič. Najutjecajniji Petrolov dioničar, Dari Južna, bio je i još eksplicitniji.

- Svi pate zbog ovog gubitka. To znači nulti porez na dobit, smanjenje plaća nekim ljudima u Petrolu, poslovno restrukturiranje u koje se mora krenuti odmah, ili kako ja imam informacija oni su u to već krenuli. Potrebno je rezati troškove, ali možda će zemlje tek to shvatiti. Neprofitabilni programi će se možda morati odbaciti. Dugo se bavim poslom, ali i Petrol može propasti. Vraški je ozbiljno da se treba reagirati, kaže Južna.

Drobne Popovič objavila je ono što su iz Petrola i najavljivali, da će i u Sloveniji i u Hrvatskoj pokušati zakonskim putem ishoditi obeštećenje za zaradu izgubljenu uslijed regulacije cijena goriva. To znači da je Petrol podnio Državnim odvjetništvima prijedlog za mirno rješenje spora. Za sada nema najava hoće li se Petrol u slučaju negativnog odgovora DORH-a obratiti sudovima. Isto tako pokrenuli su i inicijativu za prestana regulacije cijena naftnih derivata. Razlog je jasan.

- Cijene su niže nego prije izbijanja rata u Ukrajini što je ključni razlog za prekid regulacije, rekla je Drobne Popovič. Prema konačnom obračunu, u Hrvatskoj je Petrol zbog regulacije cijena pretrpio štetu od 56 milijuna eura zaključno sa 16. listopada. Negativan utjecaj propisa na EBITDA grupe bio bi 82,4 milijuna eura, od čega najveći udio, 62,5 milijuna eura, otpada na regulaciju motornih goriva u Hrvatskoj. Napominju kako u Hrvatskoj negativan utjecaj regulacije konvergira s povećanje minimalne plaće te inflacijom.

- U 2022. godini od svih zemalja samo su Mađarska, Hrvatska, Malta i Slovenija uvele regulaciju marži. Drugdje gdje su poduzimane slične mjere, takve intervencije u cijene su bile samo kratkotrajne, navela je Drobne Popovič.

Predstavljena je i studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u kojoj se zaključuje Na skupštini su predstavljeni glavni nalazi stručne studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani o regulaciji cijena naftnih derivata u Sloveniji. Između ostalog u studiji je zaključeno da regulacija u Sloveniji ne donosi socijalnu korist, da su marže u Sloveniji među najnižima u EU, što smanjuje tržišnu konkurentnost, te da regulacija ne podržava ambiciozne ciljeve u području korištenja obnovljivih izvora energije u prometu. Studija predlaže preispitivanje izvedivosti regulacije tržišta motornih goriva. Predsjednica uprave Petrola je rekla i kako će slovenski distributer zbog spomenutih utjecaja za ulaganja u energetsku tranziciju izdvojiti nešto više od četvrtine od planiranih 80,3 milijuna eura. Ove godine ukupne investicije smanjit će se na polovicu planiranog iznosa, odnosno na 70 milijuna eura.