Petrokemija pokrenula ograničenu proizvodnju, novi vlasnik odlučuje o novom planu proizvodnje

Nakon više od godine dana kutinska Petrokemija će u ožujku napokon pokrenuti proizvodnju, potvrđeno je to Večernjem listu iz uprave jedinog hrvatskog proizvođača mineralnog gnojiva. No, riječ je, za sada, o ograničenoj proizvodnji.

„Sukladno stanju na tržištu Petrokemija d.d. je pokrenula s ponedjeljkom, 27. veljače, ograničenu proizvodnju u dijelu gnojiva za koja postoji tržišna opravdanost. Trenutačnu ograničenu proizvodnju planiramo realizirati tijekom mjeseca ožujka.“ – stoji u odgovoru na Večernjakov upit. Naime, prema obavijesti upućene lokalnim medijima u Petrokemiji do 3. ožujka traju pripreme za start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, energetskih postrojenja i Postrojenja za proizvodnju NPK u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Najvažnije postrojenje – amonijak – se ovaj puta ne uključuje, što je i u skladu sa odgovorom tvrtke o ograničenoj proizvodnji jer bi za neku veću proizvodnju definitivno morao biti uključen i taj pogon, zbog. Za sada ga imaju dovoljno u svojim spremnicima.

„Daljnja proizvodnja, kao i pokretanje postrojenja Amonijak, konstantno se razmatraju i odluka će biti donesena ovisno o uvjetima na tržištu. Petrokemija trenutno uspijeva podmiriti potražnju na tržištu mineralnih gnojiva svojim i proizvodima iz uvoza. Za navedenu (ograničenu) proizvodnju raspolažemo svim potrebnim sirovinama, prirodnim plinom te odgovarajućom radnom snagom.“ – ističu u ovoj kutinskoj tvrtki.

Dakle, još uvijek se ne zna kada bi se u Petrokemiji proizvodnja mogla vratiti na onu iz prethodnih godina, a sve je vjerojatnije kako će se to sa sigurnošću i znati tek s dolaskom novog vlasnika. Iako se spominje kako je preuzimanje Petrokemije od strane turskog Yildirima zapelo, naši izvori uvjeravaju nas kako će do toga ipak doći. I u upravi Petrokemije uvjereni su u to.

„Što se tiče procesa promjene vlasništva, po svemu sudeći taj proces ulazi u završnu fazu. U tijeku su završni dogovori o ishođenju posljednjih dozvola, a ulazak kompanije Yildirim u vlasništvo Petrokemije d.d. očekuje se do kraja ožujka.“ – napominju u Petrokemiji. Kako doznajemo, upravo će i novi vlasnik u tvrtku donijeti i svoj plan proizvodnje.

VIDEO Kutina: U Petrokemiji otvoren pogon za pakiranje