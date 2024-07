Peternel iskritizirao Penavin model izvanrednih izbora u DP-u: Nadao sam se da smo s tim završili

Unutar Domovinskog pokreta moramo porazgovarati kako mi to zapravo radimo - poručio je Igor Peternel , član Predsjedništva te stranke, prilikom gostovanja u studiju Večernjeg TV, gdje je kritizirao model po kojemu je predsjednik DP-a Ivan Penava naumio održati izvanredne unutarstranačke izbore, sazvane za 31. kolovoza. Provukao je i tezu da je DP iznevjerio svoje birače jer Vlada, u kojoj je DP manjinski partner HDZ-u, nije zahvaćena ideološkom promjenom koju su birači DP-a očekivali.

- Ja iskreno ne znam zašto se tako žurilo. Iznenadilo me to podosta - rekao je Peternel na pitanje o datumu izvanrednih unutarstranačkih izbora. Ali i dodao da ima problem s modelom izbora, više nego s datumom.

- Ovdje se radi o problemu modela izbora. Ako vi sazovete taj izborni sabor koncem kolovoza, a prije toga ste 2 ili 3 puta na telefonskim sjednicama Predsjedništva izvršili kooptiranje vama sklonih ljudi u tijela stranke, koji će izabrati izaslanike da opet tebe izaberu, onda se tu radi o problemu modela. Imenujemo nekoga da taj izabere mene, koji sam ga imenovao. To se ne očekuje od stranke koja 2024. sudjeluje u vlasti i koja mora težiti produbljivanju demokratskih standarda i procedura. Mora inzistirati na tome, a ne vraćati se zapravo u prošlost. Taj delegatski sustav, u kojem ja izaberem delegate da mene izaberu, to je nešto s čime sam se nadao da smo završili. A vidim da sam u stranci koja nije s time završila - kaže Peternel.

Na pitanje znači li to da zaista ima sukoba unutar Domovinskog pokreta, odgovorio je da ima razmimoilaženja. - Osim ovog izbornog procesa, svakako ćemo morati porazgovarati i o tome kako mi to zapravo radimo. Zašto ja, kao član Predsjedništva i šef najveće organizacije DP-a u zemlji, iz novina saznajem da su unutarstranački izbori - zapitao se Peternel i dodao kako su i Bartulica, Dobrović, Mario Radić, Bubalo, Biloglav i Lozo također na neprimjeren način, preko e-maila, saznali da se u njihovoj stranci organiziraju izbori. Kad su se sastavljale liste za parlamentarne izbore, neki su i tada saznavali iz novina koje mjesto zauzimaju na listi. Peternel kaže da su sve to problematične stvari o kojima treba razgovarati. Ali iznosi i sumnju u to da Domovinski pokret ne služi volji svojih birača.

- Moramo svi skupa analizirati s kojim smo mi to politikama izašli pred birače, zatražili povjerenje, i što oni danas od nas imaju. Imaju 3 ministra i 8 državnih tajnika, od kojih ja kao suosnivač stranke ne poznajem ni jednoga! To je sukus koji danas imamo. Što birač danas ima od Vlade u kojoj participira DP? Jesu li oni očekivali nešto drugo, pogotovo na ideološkom planu? Ja smatram, objektivno, da nijednom biraču koji je nama dao glas nije u osnovi bila ni poljoprivreda niti pitanja iz gospodarske sfere, nego su ti birači osnovno bili zainteresirani za promjenu ideološke paradigme u zemlji. Oni su nama dali povjerenje da vodimo drukčiju ideološku, svjetonazorsku politiku. A čini mi se da ova Vlada trenutno nije zahvaćena tom ideološkom promjenom - kritizirao je Peternel.

VEZANI ČLANCI:

U nastavku je spomenuo da Ivan Penava “svakako ima rezultate”, ali i naglasio da se ne smije zaboraviti da su dobri rezultati Domovinskog pokreta također i “posljedica dobrog organizacijskog rata gospodina Marija Radića”, koji je “na kraju krajeva idejni začetnik DP-a, uz gospodina Škoru”. Peternel smatra da bi bilo dobro i korisno da se Radić kandidira na izvanrednim unutarstranačkim izborima.

Na kraju, kao kritika Penave zazvučala je i tvrdnja da je za Peternela apsolutno neprihvatljiva mogućnost, za koju kaže da je Penava ostavlja otvorenom, da Domovinski pokret podrži Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima.

>>> FOTO Pogledajte kako su Milanović i Plenković izgledali u djetinjstvu