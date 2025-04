UŽIVO Žestoki okršaj na početku sučeljavanja za Vukovar: 'To što govorite je sramotno i nedopustivo'

Za nešto više od dva tjedna Hrvatska će ponovno na birališta. Ovoga puta biramo tko će voditi naše županije, gradove i općine, a jedna od bitaka koja se prati s posebnom pozornošću je ona za grad Vukovar. U izbornom programu Večernjeg TV-a zato sučeljavamo kandidate za tamošnjeg gradonačelnika: Domagoj Bilić (DP/HDZ), Marija Pavliček (Hrvatski suverenisti i partneri) te Kruno Raguž (SDP).

Gospodine Biliću, jeste li vi kandidat kontinuiteta ili promjene, donosite li Vukovaru novu politiku ili nastavljate po starome?

- Predstavljam promjenu s obzirom da imam samo 32 godine, no imam reputaciju da se mogu kandidirati i da budem budući gradonačelnik Vukovara. Četvrto dijete mi je na putu, magistar inženjer građevinarstva s respektabilnom karijerom u političkom i poslovnom smislu. Bez obzora na to donosim jednu novu viziju, energiju koja je potrebna gradu Vukovaru. Nastavljam kontinuitet dobrih politika, preuzeo sam odgovornost u gradskoj tvrtki Komunalac kad je bilo najpotrebnije, u pet mjeseci sam postigao izvanredne rezultate. Nakon 10 godina vlasti za razliku od drugih kandidata, ne glumim najveću oporbu, ne glumim da u gradu ništa ne valja... Ne nazivan grad gradom Sjeverne Koreje. Gospodine Pavliček, sve ono što govorite jeste sramotno, nedopustivo, kampanja koju vodite je degutantna. Ja predstavljam promjenu, ne valjam se u blatu, promjena sam za ovakvu vrstu političara.

Gospodine Pavliček, kako ranije niste primijenili takav modus operandi svojih koalicijskih partnera?

- Bilić je spomenuo da predstavlja promjenu, da ima zavidnu karijeru... Mene, moju suprugu, moju djecu, rendgenski su snimali svi mediji, htio bi reći nešto radi šire javnosti. Bilić je završio fakultet građevine, nakon toga je preko politike zaposlen u županijski Cesting gdje nije bilo natječaja kao pripravnik, postao je voditelj tog Cestinga, nakon tri godine se okušao u privatnoj tvrtki gdje se niste snašli pa ste molili Penavu da vas riješi negdje dalje, pa ste uposleni u tvrtki Vodovod, pa ste postali tehnički direktor Vodovoda pa ste postali direktor Komunalca. Vi ste sve u životu dobili preko politike, nikad teže od žlice u životu niste digli. Je li tvrtka njegovog oca surađuje s Komunalcem grada Vukovara?

SDP u Vukovaru je nekad bio najjača opcija, što se dogodilo s ljevicom u Vukovaru?

Raguž: Što se tiče tog prepoznatljivog gradonačelnika, on se stvorio u to vrijeme u SDP-u kao rezultat otpora HDZ-ovoj vladavini, ljudima je bila puna kapa HDZ-a. Sabo je donio nadu, on jeste relaksirao situaciju nakon rata. To nije bila socijaldemokracija. Vodit ćemo se ideologijom pravedne raspodjele dohotka. Imamo gospodarsku zonu koja je puna klošara. Ako ste u vukovarskoj zoni i radite posao za lokalnu zajednicu, ne možete dovoditi firme koje osiromašuju grad Vukovar i ljudima daju minimalce.

Bilić (replika Pavličeku): Lako je kada imate saborski imunitet pa možete iznositi neistine znajući da iza toga nema legitimiteta. Pavliček je sebi napravio jednu antikampanju.

Raguž: Dečki nemojte se svađati, gleda nas cijeli Vukovar.

Pavliček: Bilić je sve dobio preko politike, kao i vaša sestra. Surađuje li tvrtka vašeg oca s Komunalcem, odgovorite samo na to.

Bilić: Pet obitelji su jedino što Pavliček nudi građanima. Vi od mene nikad niste čuli da sam spomenuo jednu obitelj. Kada spominjete tih pet obitelji, moje pitanje glasi je li jedna od tih pet obitelji Pavliček i Sušac. Jeste li svog kuma zaposlili u gradskoj tvrtki?

- Pa to bi i ja napravio, zaposlio svog kuma, tko ne bi... - dobacio je Raguž nakon čega je našoj novinarki rekao kako 'on živi od 800 eura kod mame' te da je 'radi reda tu, da bi se njih dvojica svađala'. - Ajmo malo o Vukovaru pričati, boli me briga za vašu familiju - dodao je.

Činjenica je da gledamo neko opremanje apartmana, lonce, plahte, koje vam plaćaju porezni obveznici, mislite li da je to u redu?

Pavliček: Je, znate zašto? Zato što je moja supruga građanin ovoga grada i moja djeca kao svi ostali. Kada je grad Vukovar donio mjeru za sufinanciranje režija za obitelji s troje i više djece, dok sam god bio dogradonačelnik ja tu mjeru nisam koristio. Na tu mjeru se moja supruga prijavila nakon što sam izašao iz gradske uprave. Je li moralno što je gospodin Bilić primio jednokratnu novčanu pomoć za svoju djecu, ja mislim da je. Kad ste otvorili Pandorinu kutiju, ići će unedogled.