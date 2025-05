Snimka Penavina govora ne ugrožava koaliciju s HDZ-om

Podrška HDZ-a DP-ovu kandidatu za gradonačelnika Vukovara i zajednički nastup na svibanjskim lokalnim izborima u ovom gradu bio je jedan od početnih uvjeta Ivana Penave i njegova Domovinskog pokreta za ulazak u koaliciju dviju stranaka na nacionalnoj razini nakon lanjskih parlamentarnih izbora. Ovu činjenicu, o kojoj se do sada govorilo samo u kuloarima, sada je potvrdila i snimka Penavina govora na internom DP-ovu sastanku u veljači, koju je objavio Jutarnji list.

'Politički folklor'

Penava se na toj snimci pred DP-ovcima hvali kako je Andreja Plenkovića praktički prisilio na lokalnu koaliciju, jer Plenković, kaže, bez toga nije mogao ponovno na premijersku funkciju. - Plenkovića, zapravo, nitko ništa nije ni pitao, on je na to morao pristati ako je htio biti premijer - govori Penava DP-ovcima no, iako njegove riječi zvuče pomalo podcjenjivački prema Plenkoviću, čini se kako nikoga u vrhu HDZ-a nisu posebno uznemirile. Prvi ih je komentirao potpredsjednik Vlade Davor Božinović, procjenjujući kako je riječ o političkom folkloru namijenjenom predizbornom zbijanju redova u DP-u.

Nastavio je zatim Plenković, potvrđujući ono što je i otprije poznato, da su lokalne koalicije dviju stranaka u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji bile tema pregovora na nacionalnoj razini. – O tome smo nas dvojica postigla vrlo jasan dogovor, nije to tema za opterećivanje, ima važnijih stvari – rekao je premijer, koji danas planira posjetiti Vukovar i, u sklopu proslave Dana Grada, "obići nekoliko ključnih projekata i dati podršku aktivnostima koalicije u Vukovaru", kako su nam otpisali iz njegova kabineta.

Iz HDZ-a na nacionalnoj razini neće se, dakle, zbog ove snimke zaoštravati prema koalicijskom partneru, što je i logično, s obzirom na to da bi potencijalni gubitak izbora u Vukovaru gotovo sigurno na sklizak teren ponovno doveo ukupne odnose dviju stranaka, a onda i teškom mukom postignutu stabilnost većine u Saboru. Da ne spominjemo kako se ono što na ovoj snimci izgovara Penava ni izdaleka ne može mjeriti s onim što se o njemu govorilo na HDZ-ovim internim sastancima, poput Plenkovićeve predizborne: "I moja baba bi mogla voditi Vukovar."

Pitanje koje preostaje je kako će na ovu snimku reagirati vukovarski HDZ-ovci, s obzirom na to da je Penava na istom sastanku pred DP-ovcima prilično oštro kritizirao i predsjednika vukovarske organizacije njihove stranke Nikolu Mažara koji, po njegovoj ocjeni, nije bio dovoljno aktivan u ostvarivanju za Vukovar važnih projekata. Pa se pred članstvom hvali da je osobno intervenirao kako bi ubrzao proširenje vukovarske luke, a sve skupa DP-ovce je trebalo uvjeriti kako je i za Vukovar važno da ga vode upravo njihovi ljudi.

U Vukovarsko-srijemskoj organizaciji HDZ-a nisu bili raspoloženi za komentar Penavine snimke, no u obranu časti HDZ-a dao se, pomalo neočekivano, šef Hrvatskih suverenista i kandidat za vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. – Toliko pljuvati po koalicijskom partneru od kojeg očekuješ glasove je nepojmljivo. Poslije ovoga gotovo nijedan član HDZ-a neće im dati svoj glas – procijenio je Pavliček za Večernjak i odmah nastavio kako je Ivan Penava "očigledno ucjenama želio instalirati Domagoja Bilića na mjesto gradonačelnika, pri čemu bi Bilić bio gradonačelnik na daljinski upravljač Penave". - Vukovaru treba gradonačelnik koji razmišlja sa svojom glavom i ima svoj stav – rekao je Pavliček, ne propustivši ni ovu priliku da se ponudi kao alternativa za Vukovar, ovoga puta ciljajući na HDZ-ove članove i birače.

Objavu snimke s internog sastanka svoje stranke komentirao je i Ivan Penava, no nije se upuštao u dodatno obrazlaganje onog što na njoj izgovara. Podcrtao je tek kako su HDZ i DP ključne stranke u koaliciji na razini države i nastavio kako je "samo koalicija tih stranaka mogla dovesti do toga da se donese novi Zakon o grobljima koji će zakonski omogućiti da budu uklonjeni četnički natpisi sa spomenika na grobljima".

'Na domovinskoj liniji'

– Samo da smo to napravili bilo bi dovoljno, a mi smo napravili toliko toga još – rekao je Penava i dodao kako se može izvaditi još snimki s unutarstranačkih sastanaka HDZ-a ili DP-a, ali on će, kaže, uvijek ostati na domovinskoj liniji. – Mogu biti svilen, umiven, vrlo pristojan, ali i tvrd, najtvrđi i prolaziti kroz zidove, ali ću ostati na domovinskoj liniji. Za koga ću biti heroj, a za koga izdajnik, nije mi važno – rekao je Penava, iz čega se može iščitati kako se Penava i DP, unatoč dojmu da su se potpuno pomirili s nacionalnom koalicijom s HDZ-om, još uvijek imaju potrebu objašnjavati kako to ne znači da su izdali bilo koga, što im redovito spočitava konkurencija na desnici. A takvo što zasigurno je iritantno članovima HDZ-a, pitanje je samo u kojoj mjeri i može li biti razlog da u svibnju okrenu leđa vukovarskom savezu s DP-om i time riskiraju koaliciju na nacionalnoj razini. I dok u HDZ-u pokušavaju umanjiti značaj izjava, nazivajući ih "predizbornim folklorom", snimka dodatno produbljuje napetosti uoči lokalnih izbora