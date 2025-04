- Papa Franjo je bio doslovno papa iznenađenja. Od prvog dana iznenadio me način na koji je svjesno kršio protokole te neke liturgijsko ceremonijalne stavke. No, ono što je bilo za njega posebno iznenađujuće, bile su velike odluke koje nitko nije predvidio od sinode koju je sazvao, reforme kurije koja još uvijek nosi veliki potencijal za duboke promjene. Njegov pontifikat završio je gotovo simbolično kako je i počeo i to je ta ljepota u Božjem daru kojeg nazivamo papa Franjo - kazao je tako teolog Dalibor Milas gostujući danas u Večernjakovoj TV emisiji. Naglasio je kako Papa Franjo, koji je svojom smirenošću i potezima u svijetu, ali i u Hrvatskoj jednako iritirao i lijeve i desne, nije reformirao crkvu u njezinoj samoj suštini no to mu nije bio niti cilj.

- On je uveo novi način diskursa. Nakon Franje će se u Crkvi o nekim temama raspravljati na mnogo drugačiji način nego što je to bilo u prošlosti. Tu više nema lupanja šakom o stol, ni strogih dekreta. O svemu što govorimo razgovara se " u duhu". Dakle osluškuje se. Prije nego se bilo što kaže, prvo se sluša i nekako u tišini iščekujemo neki poticaj koji nam je svima jako bitan i to je možda njegova kvaliteta koju mnogi nisu očekivali, ali iznenadila je mnoge definitivno. Teško mi je zamisliti da bi sad bilo koji nasljednik u bilo kojem formatu mogao promijeniti taj način komunikacije. Činjenica jest da Crkva kaska u načinu komunikacije s modernim svijetom. Franjo je učinio tu komunikaciju i pristup i ljudima i zajednici i cijelom svijetu, prilično ljudskim i normalnim. Aktualizirao je neke procese i neke Norme, koje su se u današnjem svijetu više manje pretpostavljaju - kazao je Milas gostujući u emisiji.

Na pitanje kako je Papa Franjo približio Vatikan i kineskom komunističkom vodstvu više nego ijedan njegov prethodnik, i zbog toga bivao kritiziran upravo iz crkvenih redova Milas odgovara kako je njegov najveći diplomatski uspjeh bio je upravo njegova posredovanja između Kube i SAD-a.

- Ovaj manje uspješan iz današnje perspektive bio je sporazum s Kinom iz 2012. godine. Tu se Vatikan nekako nadao legalizaciji podzemnih biskupâ i popunjavanju biskupskih mjesta na vatikanski način, ali do toga nije došlo u nekom željenom opsegu. Tu je, dakle, poprilično jasno sve dok Sveta Stolica ne promijeni diplomatski status prema Tajvanu i ne uspostavi punu vezu s Pekingom, teško je očekivati bilo kakav napredak po tome pitanju i od novog pape - kazao je Milas.

Osvrnuo se na posljednji papin susret i to onaj s američkim potpredsjednikom. Bio je to susret dvaju svjetova koju nažalost, a drugi će reći na sreću, nisu mogli utjecati jedan na drugoga. - Slika susreta njih dvojice bila je, meni osobno prilično opskurna. Imamo čovjeka koji cijeli svoj mandat koristi da bi napadao vrijednosti koje zastupa papa Franjo i Katolička Crkva. Možda zvuči previše fatalno, ali taj susret je meni bio neka vrsta, čak i ruganja -jednoga klauna iz Amerike jednom velikanu našeg vremena. Ali opet, svi mi znamo da svijet koji je zastupao papa Franjo, njegove vrijednosti su nešto što na duge staze ne može biti poraženo. I to je ta ljepota u cijeloj toj cijeloj toj priči. - kazao je.

Istaknuo je kako je Hrvatima papa Franjo ostavio jedno veliko "zrcalo" u kojem se nije sramota pogledati. - I to je ta cijela ljepota onoga što je on napravio i za Crkvu i za čovječanstvo Na kraju sve se svodi na to hoćemo li shvatiti evanđelje ozbiljno ili nećemo. - istaknuo je teolog Milas.

FOTO Pogledajte Franjin život u slikama: Autsajder koji je okrenuo leđa raskoši, a karizmom je osvojio svijet