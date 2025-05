Tonči Tadić o povlačenju SAD-a iz pregovora Ukrajine i Rusije: Želi ispasti faca, a pokazuje samo jedno

Analitičar Tonči Tadić komentirao je povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije. On smatra kako je riječ samo o privremenoj predstavi za javnost. Naime, američko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako SAD neće imati ulogu posrednika u pregovorima između Ukrajine i Rusije te da više neće 'na prvi znak potrebe letjeti po svijetu' kako bi sudjelovali na sastancima.

- Trumpovo tzv. povlačenje iz pregovora je privremena predstava za javnost. Naime Trumpovo tzv. sudjelovanje u pregovorima o miru u Ukrajini je isto kao i Trumpova tzv. strategija carina. Carine se najave, pa povuku, pa obnove dvostruko veće, pa odgode, pa opet povećaju i onda povuku. Cilj svega je medijska prisutnost, da svi u svijetu pišu o Trumpu, što će on učiniti, da svi promišljaju koji su njegovi idući potezi da ga zovu i mole, da s njime pregovaraju, da on ispadne faca pred svojim biračima. No jedino što doista rezultira iz takve Trumpove tzv. strategije je opći dojam da je Amerika nepouzdani partner u bilo kojem pogledu: međunarodno-političkom, vojno-sigurnosnom ili kao gospodarski i trgovinski partner - komentira Tonči Tadić te dodaje:

- Tako je i sa Trumpovom tzv. strategijom pregovora s Rusijom i Ukrajinom, gdje je Trump de facto zastupao Rusiju u pregovorima s Ukrajinom, pritišćući Ukrajinu kao slabijeg sugovornika, ali ne radi postizanja mira nego u prvom redu zato da bi nešto iskamčio za Ameriku - čitaj: za Trump Organizaciju koja će nastojati iskoristiti postignuti Sporazum o mineralima SAD-Ukrajina. Zelenski je tu dobro odigrao, ne popuštajući "najvećem pregovaraču u povijesti". Odjednom više nije bitan izmišljeni ukrajinski dug za isporučeno oružje. Odjednom su SAD i Ukrajina ravnopravne u korištenju minerala i u upravljanju fondom za tu svrhu, ali samo za neka nova ležišta minerala u Ukrajini, ali ne i za postojeća. Odjednom Ukrajina ne mora staviti Trumpu besplatno na raspolaganje sve svoje pruge i luke.

Odjednom se u sporazumu spominje čitava Ukrajina – i slobodni i okupirani dio, pa više Bijela kuća ne govori gluposti o tome da Zelenski mora odstupiti petinu teritorija Rusiji radi mira. Odjednom Zelenski više nije "diktator bez izbornog legitimiteta" koji se ne zna obući za sastanak u Bijeloj Kući. Odjednom Zelenski nije taj "koji nema karte u rukama jer gubi rat kojeg je sam izazvao" nego poželjni partner Trumpu?! Odjednom je sada u redu da sve stupi na snagu tek kad to ratificira ukrajinski parlament Verhovna Rada. I da ne zaboravimo: svaki sporazum sa SAD nije vječan nego vrijedi samo dok je to politički prihvatljivo ekipi u Bijeloj Kući. Zato budimo svjesni da ovaj Sporazum nije vječan za SAD. A pogotovo nije i ne treba biti vječan za Ukrajinu.

Suočen dakle sa Zelenskim koji nije mačji kašalj i koji se eto ne da ucjenjivati, te s Putinom koji ostaje KGB-ovski hladan na sve ljubavne pozive Trumpa, unatoč Trumpovom ponavljanju Putinovih teza o ovom ratu, Trump zaključuje da je najbolje povući se na neko vrijeme iz pregovora. Ima u ruci taj Sporazum s kojim može mahati da je eto nešto postigao. A sad neka se dvije strane same dogovore o ishodu rata?! Kakav je to „vješti pregovarač“?

Ali nema ni govora o potpunom povlačenju Trumpa i Amerike iz te priče. Ovo je samo privremena predstava za javnost – da se pokaže kako je Trump eto nezadovoljan s obje strane, ali ponajviše je nezadovoljan s Putinom, koji em ne prihvaća primirje kojeg je Zelenski prihvatio, em Putin stalno nešto novo traži kao preduvjet za pregovore.

Kad bi se Amerikanci posve povukli, kad bi prestali slati oružje Ukrajini i obavještajne podatke to znači da ni ovaj Sporazum ne bi bio dugog vijeka. Kad se jednom povučeš, onda nema natrag! Jer bi to značilo da će u poslijeratnoj Ukrajini biti europske kompanije, kao i japanske i korejske kompanije, pa čak i kineske kompanije, ali da sasvim sigurno neće biti američkih kompanija. Zato scenarij u kojem Amerike više nema nigdje u vezi Ukrajine jednostavno nije dobra opcija za imalo inteligentnog šefa Bijele Kuće. Zato je ovo samo privremena predstava za javnost.

