UŽIVO Drago Pilsel komentira sprovod i ostavštinu pape Franje: 'Hvata žalost što je svijet ostao bez takvog čovjeka'

Po završetku sprovoda u Vatikanu, Večernji list donosi razgovor novinara Tomislava Krasneca s novinarom i kolumnistom Dragom Pilselom. U posebnoj emisiji analiziraju kako je protekao sprovod pape Franje te njegovu ostavštinu. Dotaknuli su se i ovotjednog posjeta patrijaha pravoslavne crkve Porfirija Moskvi.

- Osjećam se pomalo tužno nakon sprovoda jer vjerujem da je mogao još poživjeti da je slušao liječnike. Rekli su mu da mora strogo mirovati, no bila je jača njegova potreba da nastavi sa svojim protokolima. S posljednjim snagama susreo se s potpredsjednikom Amerike i našim premijerom. Zato me hvata žalost što je svijet ostao bez takvog čovjeka.

- On je itekako uspio uspostaviti komunikaciju s drugim religijama. Primjerice, tri važne knjige pregovora napisali su zajedno, a Bartolomej, koji je bio na posljednjem ispraćaju, te brojni pravoslavni biskupi i predstavnici svjedoče o toj suradnji. Tijekom prijenosa uživo vidjeli smo kako su mu na ispraćaj, uz kardinale, došli i episkopi pravoslavnih crkava. Iz perspektive Carigrada njihov odnos bio je savršen. To su važni doprinosi, a upravo se na ispraćaju vidjelo koliko je kvalitetno komunicirao sa svima. Da nije bilo rata u Ukrajini, vjerujem da bi došlo do novog susreta s patrijarhom Kirilom — možda ne u Moskvi, ali zasigurno u nekom neutralnom gradu. Postojala je dobra volja s obje strane za sastanak.

- Ono što je mene dojmilo kod pape Franje je to što je bio tvrdi prema vani, a mekan prema unutra. Imao sam dojam da ne da gleda kroz tebe nego da gleda čovjeka, d aga sluša imao je bas dobro pamćenje i mogao se vratiti na neke razgovore od ranije, ta teologija čovjeka se baš vidi kod njega u njegovoj do zadnjeg atoma snage želje da bude među narodom.

