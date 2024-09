Penava o podršci DP-a Draganu Primorcu: Sa svima razgovaramo, ali odluke donosimo sami

Poslije tjedana pa i mjeseci nagađanja kome će Domovinski pokret dati podršku na izborima za Predsjednika RH prošlog vikenda Predsjedništvo stranke je odlučilo jednoglasnu podršku dati kandidatu HDZ-a Draganu Primorcu. Predsjednik DP-a Ivan Penava je tu odluku pojasnio riječima kako je Primorac jedini kandidat koji ima ozbiljnu kampanju i šansu napraviti pobjednički rezultat. Govoreći o razlozima zašto je DP podržao Primorca i je li bilo kakvih razgovora i pritisaka od strane HDZ-a na tu odluku Penava je rekao kako se razgovara non stop kao i da se u medijima često provlače teze o tome s kim su dobri.

- Sa svima razgovaramo ali odluke donosimo sami na svojim stranačkim tijelima. Sagledali smo sve mogućnosti ali i propitivali političke svjetonazore kandidata. Uz to DP nije imao svog kandidata koji bi imao nekakve realne šanse za pobjedom. Sukladno svemu tome odlučili smo se dati podršku jedinom kandidatu koji ima realnu šansu ugroziti aktualnog predsjednika RH Zorana Milanovića. To je bila jednoglasna odluka Predsjedništva stranke – rekao je Penava.

Govoreći o šansama Primorca za pobjedu na predsjedničkim izborima, rekao je kako je on jedan od rijetkih kandidata desnica na tim izborima te da su sve drugi kandidati koji su se odlučili kandidirati iz ovih ili onih razloga. Prema njegovim riječima neke kandidature imaju za cilj mrvljenje političke scene kako bi se nekom drugom pomoglo da lakše ostvari bolji izborni rezultat ili dođe do pobjede.

- Sve smo uzeli u obzir kod donošenja ove odluke i koliko god nekome ova odluka DP-a bila nelogična ona je logična posebno kada DP nema na predsjedničkim izborima svog kandidata – rekao je Penava. Predsjednika DP-a upitali smo i je li poslije obznanjivanja odluke razgovarao i s Zoranom Milanovićem koji je proteklih godina postao čest gost Vukovara i koji je u dobrim odnosima s Penavom.

POVEZANI ČLANCI:

- Nisu to takvi odnosi. Razgovaramo, pričamo i pričat ćemo i to je nešto što političari i rade ali nismo razgovarali na tu temu niti je to bilo za očekivati – istakao je Penava.

Kazao je i kako je DP spreman za Aktualni sat u Hrvatskom saboru koji je na programu u srijedu. Prema njegovim riječima Hrvatsku očekuje vruća politička jesen koju će, ako ne bude nekih iznenađenja, obilježiti predsjednički izbori poslije čega se odmah kreće s početkom kampanje za lokalne izbore s kojim će završiti ova super izborna godina. Napomenuo je još jednom kako vjeruje u stabilnost saborske većine kao i da ne vidi s koje strane bi ona mogla biti ugrožena.

>> VIDEO Muškarac uperio pušku prema golf terenu na kojem je bio Trump, opazio ga član tajne službe