Penava o Bartulici: 'Okreće nam se želudac. Ovo je vrlo opasna radnja, ovo je Rubikon koji je prijeđen'

Ovo je nešto što DP nije, ne može biti i ne smije biti. Očekujem i dalje Bartulicu da izađe pred vas, obrazloži svoj kut i da se ispriča za ove najnovije informacije koje smo doznali. Kad sam vidio taj Ferrari, kao većina normalnih ljudi sam mislio da je to vozilo nekog gosta. Sad to izgleda kao simpatična priča. Nije mi poznat taj detalj o kriminalnom dosjeu ljudi koji su došli s njim. I Bartulica mi je izgledao izgubljen, ali kao od odgovornog čovjeka i političara koji je zahvaljujući DP-u dobio respektabilan broj glasova, izađe pred javnost - poručio je Ivan Penava govoreći na konferenciji za novinare.

Penava je rekao kako očekuje 'javnu ispriku za taj čin' te da se Domovinski pokret jasno i rezolutno ograđuje od toga, javlja N1. Penava kaže kako mu je žao što pored 'značajnih iskoraka' mora odgovarati na 'pitanja od kojih se cijelom Domovinskom pokretu okreće želudac'.

- Od njega kao odgovorne osobe i kršćanina, očekujemo jasan odgovor, da ovo nije ono što on zastupa, da je pogriješio. Ovo je vrlo opasna radnja, ovo je Rubikon koji je prijeđen i jasno očekujem korak nazad, inače ću, kao predsjednik, morati povući poteze da se prelasci Rubikona ne dopuštaju u sređenoj stranci. Odnosno, da onaj tko to napravi će morati biti svjestan da svoju perspektivu mora tražiti negdje drugdje - poručio je Penava ponavljajući da je Bartulica dužan istupiti javno.

Kazao je i kako mu se ne javlja zadnja dva dana kao ni osobama iz vrha stranke. - Uvažavam i stres, ali vrijeme curi. Ako se ne pokaže odgovornost prema DP-u i ta doza svijesti da taj mandat koji smo otvorili pripada stranci, da ga nije dobio Stjepo Bartulica nego DP - poručio je Penava dodajući kako ne poznaje ljude s kojima je Bartulica bio. Penava smatra kako se radi o gruboj pogrešci te da Bartulica to mora javno iskomunicirati. 'Inače ću smatrati da je to njegova ekipa, da on ne pripada DP-u. Kome pripada, to ne mogu ja reći. Pozivam još jednom otvoreno: Odredi se, tko si'.

VIDEO Ferrari u kojem je Bartulica došao u stožer DP-a