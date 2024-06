Bartulicu je u crvenom Ferrariju u stožer DP-a dovezao čovjek osuđen za pokušaj ubojstva

Stephen Nikola Bartulica osvojio je mandat u Europskom parlamentu te u stožeru Domovinskog pokreta u izbornoj noći održao emotivan govor u kojem je istaknuo kako će biti "glas običnih ljudi". U stožer stranke te je večeri stigao u crvenom Ferrariju za kojeg je kasnije kazao kako nije njegov.

"To nije moj auto. To je jedna gesta nekih ljudi koji su bili uz mene u sve ovo vrijeme kad je bilo teško i htjeli su na neki način pokazati poštovanje", rekao je Bartulica u ponedjeljak u emisiji "Otvoreno" HRT-a. Uz to, dodao je kako je to bila poruka usmjerena onima koji njega i njegovu obitelj zlostavljaju u medijskom prostoru.

Bartulica nije vozio luksuzni automobil u izbornoj noći. Vozio ga je, prema pisanju portala Index, "višestruko osuđivani kriminalac Ivko Marić koji je, između ostalog, osuđen i za pokušaj ubojstva". Naime, Index piše da je u posjedu presude zagrebačkog Županijskog suda iz listopada 2013. prema kojoj je Marić osuđen za pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju te osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i tri mjeseca. On je, kako je navedeno u presudi, krajem srpnja 2011. godine u Jalševcu Nartskom muškarca ubo u leđa te mu zadao ozljedu opasnu po život.

Gospodina Bartulicu pokušali smo večeras telefonski kontaktirati, no mobitel mu je bio isključen. Upit smo uputili i Domovinskom pokretu te ćemo komentar objaviti kada ga zaprimimo.