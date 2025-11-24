Naši Portali
IZNENADNA ERUPCIJA

VIDEO Ovo se nije dogodilo nekoliko tisuća godina, svi ostali u čudu: 'Nitko nije očekivao da će se probuditi'

vulkan
Albert Damanik/XINHUA/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.11.2025.
u 12:55

Pepeo na visinama iznad 10 kilometara predstavlja ozbiljan rizik za zrakoplovne motore, a nekoliko avioprijevoznika već je promijenilo rute

Vulkan Hayli Gubbi u Etiopiji, koji se smatrao uspavanim, iznenada je erumpirao u nedjelju ujutro, izbacivši pepeo na visinu od 13,7 kilometara. Do ponedjeljka poslijepodne aktivnost je značajno oslabjela. Prema prvim satelitskim snimkama oblak je brzo prešao Crveno more te je već u nedjelju navečer zabilježen iznad Jemena i Omana. "Ovo je prva potvrđena erupcija Hayli Gubbija u posljednjih najmanje 10.000 godina", izjavio je za AFP dr. Atalay Ayele, direktor Geofizičkog opservatorija Sveučilišta u Addis Abebi. "Riječ je o vulkanu koji nitko nije očekivao da će se probuditi u našem životnom vijeku", kazao je. 

Hayli Gubbi nalazi se u središtu Istočnoafričkog rascjepa, gdje se Afrička tektonska ploča cijepa na dva dijela. Za razliku od većine spektakularnih erupcija povezanih s Pacifičkim vatrenim prstenom, ovdje nema subdukcije oceanske ploče ispod kontinentalne – magma dolazi izravno iz plašta koji se uzdiže zbog rastezanja kore. Unatoč dramatičnim snimkama i brzom širenju na društvenim mrežama, stručnjaci smiruju javnost: nema dokaza da jedna erupcija može pokrenuti udaljene vulkane na drugim kontinentima. "Tektonske ploče nisu povezane kao domino“, naglašava Američki geološki zavod (USGS). Iako je eksplozivna faza završila, zračni promet i dalje je u pripravnosti. Pepeo na visinama iznad 10 kilometara predstavlja ozbiljan rizik za zrakoplovne motore, a nekoliko avioprijevoznika već je promijenilo rute, International Business Times.  

Ključne riječi
Etiopija vulkan

