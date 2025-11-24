VIDEO Ovo se nije dogodilo nekoliko tisuća godina, svi ostali u čudu: 'Nitko nije očekivao da će se probuditi'

Vulkan Hayli Gubbi u Etiopiji, koji se smatrao uspavanim, iznenada je erumpirao u nedjelju ujutro, izbacivši pepeo na visinu od 13,7 kilometara. Do ponedjeljka poslijepodne aktivnost je značajno oslabjela. Prema prvim satelitskim snimkama oblak je brzo prešao Crveno more te je već u nedjelju navečer zabilježen iznad Jemena i Omana. "Ovo je prva potvrđena erupcija Hayli Gubbija u posljednjih najmanje 10.000 godina", izjavio je za AFP dr. Atalay Ayele, direktor Geofizičkog opservatorija Sveučilišta u Addis Abebi. "Riječ je o vulkanu koji nitko nije očekivao da će se probuditi u našem životnom vijeku", kazao je.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano's first recorded activity and likely its first eruption in many…

Hayli Gubbi nalazi se u središtu Istočnoafričkog rascjepa, gdje se Afrička tektonska ploča cijepa na dva dijela. Za razliku od većine spektakularnih erupcija povezanih s Pacifičkim vatrenim prstenom, ovdje nema subdukcije oceanske ploče ispod kontinentalne – magma dolazi izravno iz plašta koji se uzdiže zbog rastezanja kore. Unatoč dramatičnim snimkama i brzom širenju na društvenim mrežama, stručnjaci smiruju javnost: nema dokaza da jedna erupcija može pokrenuti udaljene vulkane na drugim kontinentima. "Tektonske ploče nisu povezane kao domino“, naglašava Američki geološki zavod (USGS). Iako je eksplozivna faza završila, zračni promet i dalje je u pripravnosti. Pepeo na visinama iznad 10 kilometara predstavlja ozbiljan rizik za zrakoplovne motore, a nekoliko avioprijevoznika već je promijenilo rute, International Business Times.