šest godina plenkovića

Ovakvu šansu Hrvatska nikad nije imala, ali mi smo najgori u Europi. Hrvatima su snovi ubijeni

Za Andreja Plenkovića članstvo Hrvatske u Schengenu i europodručju nije sredstvo nego cilj. Njemu nije problem to što njegova Vlada Hrvatsku nije osposobila da bolje iskoristi prilike, već same prilike predstavlja kao ispunjenje povijesnog sna. Da smo mi dovoljno ambiciozni kao društvo, neiskorištene prilike puno bi nas više frustrirale od stvari koje nismo ni bili u poziciji ostvariti. Kažnjavali bismo svakoga tko s pozicije javne vlasti protrati naše vrijeme i povjerenje. No hrvatski su snovi i ambicije, nažalost, davno ubijeni pa je traćenje vremena postalo nacionalni sport. Nije nam više važno na kojoj stanici staje naš vlak i koliko dugo vozi jer većina među nama smatra da on ne vozi nikamo ili vozi kamo mora i na to ne možemo utjecati. A ta je letargija jako opasno stanje iz kojega se moramo vrlo brzo trgnuti jer nas u suprotnom čeka još puno neiskorištenih prilika.