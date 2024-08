Otvorena knjiga žalosti za Freda Matića

Predrag Fred Matić, aktualni zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu umro je u petak u 63.godini u Zagrebu od posljedica bolesti. Povodom njegove smrti bit će otvorena Knjiga žalosti, koja će biti dostupna za građane do 17:00 sati. Predsjednik te stranke Peđa Grbin u Knjigu žalosti će se upisati u podne. Matić je bio odlikovani dragovoljac Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalid, umirovljeni brigadir HV-a i ministar branitelja u SDP-ovoj Vladi RH.

"Srce ovog istinskog domoljuba, borca za prava žena kucalo je za poštenu i pravednu Hrvatsku", priopćili su iz SDP-a. Ističu da je Matić uvijek bio britak na jeziku, iskren, hrabar, direktan, pošten i beskrajno duhovit. "Njegov doprinos društvu dijaloga, razumijevanja i tolerancije nemjerljiv je"; poručili su jučer iz SDP-a.

Predrag Matić Fred rođen je 1962. u Požegi. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, a studij na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Dragovoljac je Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalid. Nakon sudjelovanja u obrani Vukovara, biva zarobljen i odveden u devetomjesečno zatočeništvo u tri srbijanska koncentracijska logora.

Za svoje zasluge u obrani Domovine odlikovan je s devet najviših državnih odlikovanja i medalja te više pohvala i nagrada. Umirovljeni je brigadir HV-a. O svom ratnom putu napisao je roman „Ništa lažno“ u kojem govori o obrani Vukovara i svom zatočeništvu u logorima. Nakon rata radio je u Kabinetu načelnika Glavnog stožera OSRH i obnašao dužnosti šefa Ureda općih poslova i glasnogovornika GS OSRH (1994.- 1998.).

Prvi je šef Kabineta ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (1998.- 2000.). Bio je savjetnik potpredsjednice Vlade RH i ministrice hrvatskih branitelja (2004.- 2005.), vanjski član saborskog Odbora za obranu (2008.- 2009.) te član Upravnog odbora Transparency Hrvatska (2008.-2010.).

Od 2010. do 2011. Matić je obnašao dužnost posebnog savjetnika predsjednika RH Ive Josipovića za pitanje branitelja. Od 2011. do 2016. godine član je SDP-ove Vlade i ministar branitelja. Od 2016. do 2019. bio je saborski zastupnik SDP-a u 8. i 9. Sazivu Hrvatskog sabora. Član je Predsjedništva SDP-a Hrvatske od 2016. godine.

FOTO Predrag Fred Matić kroz godine

U Europski parlament prvi put je izabran 2019., gdje je bio član odbora za ribarstvo, kulturu i obrazovanje te zamjenski član odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Autor je i izvjestitelj Rezolucije o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU. Zbog svoje borbe za ljudska prava 2022. nagrađen je EU Oscarom. Ponovno je izabran na europskim izborima u lipnju 2024.