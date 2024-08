Fred Matić o svojoj Svetlani: Kroz barikade sam je pratio na vlak za Beograd

Predrag Fred Matić, preminuli bivši ministar branitelja i hrvatski europarlamentarac nije često govorio o svojoj obitelji, izvanbračnoj supruzi Svetlani i sinu Svenu koje je ostavio za sobom. Ipak, za Novi list Matić se još 2019. otvorio i otkrio kako je par unatoč Domovinskom ratu i godina odvojenosti opstao i zajedno podigao obitelj.

- Svetlana je 1990. ujesen upisala studij u Beogradu. Tada smo još samo hodali. Osobno sam je iz Vukovara – bilo je to već poslije pokolja u Borovu selu – kroz hrvatske barikade u Bogdanovcima otpratio u Vinkovce na vlak za Beograd. U sljedećih pet godina, do 1998. godine, čuli smo se samo jednom: 1994. sam je iz Trsta nazvao ‘na kovanice’, ono, »Kako si?«, »Dobro«, »Kako si ti?«, »Dobro«, i to je to - ispričao je Matić prije pet godina.

Matić je ''granično s čudom'' nazvao ono što se dogodilo 1998., nakon reintegracije, kada je s prijateljima otišao u Vukovar. Kako je ispričao, na putu do tamo palo mu je na pamet da nazove ''Patkicu''.

- Nadimak joj je ‘Patkica’, jer se preziva Patković. Nisam se usudio nazvati ja, nagovorio sam brata. Buraz nazove, ali javi se kolegica s posla, i kaže: ‘Ali Svetlana je danas kod mame u Vukovaru.’ E sad ja preuzimam telefon, nazovem Vukovar, dobijem je i kažem: ‘Bi li se htjela vidjeti sa mnom?’ Kaže ona: ‘Pa naravno, ali ti si jako, jako daleko.’ Na to sam reko’: ‘Za sat vremena, na starom mjestu ‘di smo se nalazili.’ Kad smo se sreli, kao da se nikad nismo ni razišli: kao da je od 1991. do 1998. prošao jedan dan. Otad su se telefonski računi više od pola godine mjerili u tisućama kuna, a onda, u proljeće 1999. godine, došla je ovamo, i zajedno smo do danas: sin nam je 17 i pol godina. Sretan sam. Znam joj reći: ‘Bog čovjeku ispuni jednu veliku želju.’ Kad danas želim dobiti na lotu, Bog mi kaže: ‘Ne budi proklet, već si dobio.’ - ispričao je svoju životnu priču Matić.

- Ne dijelim ljude prema naciji, glupo mi je to i ponavljati. Kad se ženiš, ne ženiš naciju. Nisam ja oženio deset milijuna Srba, nego Patkicu, osobu koju volim. Nacija s tim nema apsolutno nikakve veze. Dobrih i loših ima u svim nacijama. Tužno je da to moramo uvijek iznova ponavljati.

>> GALERIJA Predrag Fred Matić kroz godine