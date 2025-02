Otkriveni zadnji trenuci podmornice Titan: Objavljen prvi audio snimak užasa koji je odnio pet života

Više od godinu dana nakon velike targedije, Američka oceanska uprava (NOAA) objavila je zastrašujući audio snimak trenutka kada je podmornica Titan eksplodirala, usmrtivši svih pet putnika. Audio zapis, koji nikada prije nije objavljen, snimljen je u petak i bilježi statički šum koji prelazi u snažnu eksploziju, zatim tutnjanje, i nakon nekoliko sekundi sve postane tiho. Prema službenim informacijama, zvuk eksplozije označava trenutak kada je podmornica implodirala, neposredno prije nego što je došla do olupine Titanica na dnu Sjevernog Atlantskog oceana, 18. lipnja 2023. godine. Zastrašujući 20-sekundni zapis nesreće snimio je pasivni akustički recorder postavljen 900 milja udaljen od mjesta na kojem je podmornica OceanGate popustila pod pritiskom vode.

Američka obalna straža izjavila je da ovaj audio zapis prikazuje „sumnjiv akustički potpis implozije podmornice Titan“. Svi putnici u Titanovu podmornici — suosnivač i CEO OceanGate Stockton Rush, britanski milijarder Hammish Harding, francuski istraživač Paul-Henry Nargeolet i otac i sin Shahzada i Suleman Dawood — poginuli su u ovoj eksploziji.

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y