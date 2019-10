Osoblje aerodroma ostalo u šoku kada su vidjeli putovnicu jednog putnika

Osoblje Zračne luke u Abu Dhabiju ostalo je u šoku kada je vidjelo putovnicu muškarca koji je stigao na terminal, a u kojoj piše kako ima čak 123 godine.

Swami Sivananda rođen je, naime, 8. kolovoza 1896. godine u Behali u Indiji, a putovao je iz Kolkate za London kada se zaustavio u Abu Dhabiju.

Ako je datum na njegovoj putovnici točan, Sivananda je najstariji čovjek koji je ikada živio, piše Daily Mail.

Starac je ostao bez roditelja kada je imao šest godina nakon čega su ga njegovi rođaci dali duhovnom guruu s kojim je proputovao Indiju.

Muškarac izgleda puno mlađe nego se predstavlja, a on kaže kako je to zato što redovito vježba jogu, discipliniran je te živi u celibatu.

Swami Sivananda, the oldest man alive is 123 years old. Staff at Abu Dhabi Airport have been left in shock after a man with a passport saying he is 123 years old walked through the terminal. He was born on August 8, 1896, in Behala, India. pic.twitter.com/bvZtBb2QUM