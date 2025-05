Osmero kandidata potrošilo 400 tisuća eura: Tomašević najviše uložio, Radeta najštedljiviji

Nešto manje od 400 tisuća eura dosad je na kampanju potrošilo osmero kandidata iz četiri velika grada koji su se plasirali u drugi krug izbora, a između dva izvješća koje su morali predati Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) u svoju su promociju uložili otprilike polovinu spomenutog iznosa.

Na kampanju za gradonačelnika daleko je najviše potrošio Tomislav Tomašević, kojega će potencijalni reizbor koštati najmanje 104.921 euro i 69 centi, a vjerojatno i više jer posljednje fakture koje su kandidati dostavljali DIP-u one su zaključno s 24. svibnjem, dok će još jedna izvješća, ona konačna, morati predati u lipnju.

Drugi je Filipović

Ali doći ćemo do toga poslije, idemo mi na spomenutu osmorku. Krećemo sa Zagrebom jer već smo ga spomenuli. Tomislav Tomašević, dakle, na kampanju za gradonačelnika ukupno je potrošio gotovo 105 tisuća eura, s tim da je između dva izvješća koje su kandidati DIP-u morali predati, od 10. do 24. svibnja, uložio otprilike polovinu iznosa, odnosno 57.189 eura. I za prvi i drugi krug, reklo bi se, uložen je jednak trud, a spomenut ćemo svakako i to da je aktualni zagrebački gradonačelnik donacijama sveukupno skupio trećinu potrošenog iznosa; 31.360 eura. Tek četvrtinu ukupnog Tomaševićeva iznosa na kampanju je, barem je tako prijavila, potrošila Marija Selak Raspudić. Njezin je sveukupni ceh 25.751 euro i 45 centi, s tim da je između dva izvješća, odnosno između dva kruga izbora, potrošila 5527 eura. Što se donacija tiče, ukupno joj je stiglo 44.612 eura.

Nakon Tomaševića, za kampanju je najviše dao Marko Filipović iz Rijeke; 68.577 eura i 67 centi, s tim da je najveći dio tog iznosa potrošio upravo između dva izvješća jer je DIP-u 10. svibnja prijavio trošak od tek 707 eura i 50 centi. Donacijama je dobio 24.800 eura, tek nešto manje od njegove protukandidatkinje Ive Rinčić. Ona je sveukupno skupila 25.517 eura, a potrošila 41.404 eura i 78 centi, od toga 18.344 između dva izvješća koje je predavala DIP-u.

Po visini troška kampanje sljedeći je Šime Erlić iz Zadra. Potrošio je ukupno 51.396 eura i 16 centi, s tim da je u razdoblju između dva izvješća "otišla" 21.000 eura. Od kandidata iz svih gradova koje ćemo spomenuti on je jedini na kampanju potrošio manje nego što su mu donatori uplatili. Jer sveukupno Erliću je stiglo 57.050 eura. To je otprilike 40 tisuća više nego je skupio njegov protukandidat Daniel Radeta, čije donacije iznose tek 320 eura, najmanje od svih osmero kandidata za drugi krug iz četiri velika grada. Radeta je u kampanji bio i daleko najštedljiviji, potrošio je ukupno 16.000 eura i 56 centi, od čega je 3710 eura "otišlo" između dva izvješća koje je predavao DIP-u.

Razlika 5000 eura

Kandidati za drugi krug u Splitu u kampanju su sveukupno uložili sličan iznos, razlika u trošku iznosi otprilike pet tisuća eura. Ivica Puljak potrošio je 43.459 eura i 94 centa (6500 eura između dva izvješća), dok mu je donacijama stiglo 27.321 eura. Nešto više za drugi krug potrudio se njegov protukandidat Tomislav Šuta koji je, od ukupno potrošenih 38.960 eura i 72 centa, između dva izvješća uložio 19.287 eura. Donirano mu je 35.754 eura.

