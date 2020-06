Orešković: Žene, izađite u što većem broju na izbore i oduprite se nasrtajima na slobode

Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) u subotu je iz Rijeke poručila da se Hrvatska ne dijeli na desne i lijeve, nego na one koji kradu i one koji su pokradeni, te da bi to trebala biti glavna tema predizborne kampanje, "a ne maternice".

Orešković je na predstavljanju kandidata za izbore koalicije Stranke s imenom i prezimenom-Pametno-Fokus ustvrdila da je sva netrpeljivost između "crvenih i plavih" (SDP i HDZ). Zbog te netrpeljivosti, istaknula je, ne možemo racionalno sagledati što se danas događa s RH, a ona proizlazi iz "neraščišćene pljačke i jednih i drugih".

Ono što je HDZ na državnoj, SDP i IDS su na lokalnoj razini

"Naša budućnost ovisi o tome koliko će građana prepoznati da ono što je HDZ na nacionalnoj razini, to su SDP i IDS na lokalnoj. I zato je Rijeka pravo mjesto da se ispali jedan torpedo protiv nasrtaja svih onih koji smatraju da kada se nema više što drugo uzeti i opljačkati, onda će zadirati u prostor naših osobnih prava i sloboda", rekla je.

Orešković se osvrnula i na akciju pokazivanja srednjeg prsta kao reakciji na izjave čelnika Demokratskog pokreta Miroslava Škore da ako žena zatrudni nakon silovanja, onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti.

"Srednji prst ne bi trebali poslati samo onima koji bi zadirali u naše maternice, nego bi srednji prst građani trebali pokazati politikama jednih i drugih koji u posljednjih 30 godina nisu znali što napraviti s ovom zemljom", poručila je.

"Svi ti Raspudići i njemu slični su tu da stave paravan na glavne teme koje muče naše građane, na odlazak mladih i državu koja nema čvrste institucije", zaključila je Orešković.

Žene trebaju izaći na izbore i oduprijeti se nasrtajima na svoje slobode

Pozvala je žene da u što većem broju izađu na izbore i tako se, kako je rekla, odupru nasrtajima na njihove slobode.

Nositelj liste koalicije za VIII. izbornu jedinicu Marin Račić iz Stranke s imenom i prezimenom rekao je da je Rijeka, od 555 jedinica lokalne samouprave, na zadnjem mjestu po izlaznosti na izbore, a to, navodi, govori o tromosti i uspavanosti te o situaciji koja odgovara trenutnim strukturama.

"Na nama je da motiviramo ljude koji misle da se ništa ne može promijeniti i pokažemo da postoji opcija na političkom centru koja ujedinjuje normalne ljude koji žele imati pravo na rad, na jednakost i pravdu i pravo na uživanje u svemu što život nosi", kazao je Račić.

