Orbán izveo svoje zastupnike iz kluba pučana, tako je počeo i Brexit

Mađarski premijer Viktor Orbán povukao je danas svoju stranku Fidesz iz kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) u Europskom parlamentu nakon što je golema većina članova tog kluba, uključujući i HDZ-ove europarlamentarce, izglasala promjene koje se Orbánu nisu sviđale. Riječ je o promjenama procedura unutar kluba, koje se tiču suspenzije stranaka koje se već nalaze pod suspenzijom unutar EPP-a.

Stranka Fidesz suspendirana je u Europskoj pučkoj stranci, ali dosad nije bila suspendirana unutar kluba zastupnika u EP-u jer pravila to nisu dopuštala. Sada je to promijenjeno, a Orbán je u znak protesta povukao svoje europarlamentarce iz kluba zastupnika u EP-u, što ne znači automatski da ju je povukao iz obitelji europskih pučana, ali i to sada izgleda neminovnije nego ikad prije.

‘Mangupi iz vlastitih redova’

Posljednji primjer izlaska neke stranke iz redova EPP-a završio je Brexitom: britanska Konzervativna stranka izašla je iz redova pučana 2009. i kasnije je odvela čitavu državu u Brexit, van iz članstva u EU. U Bruxellesu ne vjeruju da će se to dogoditi i u mađarskom primjeru, no iskustvo s Britancima bio je jedan od razloga zbog čega je vodstvo pučana bilo jako oprezno i dugo odolijevalo pozivima da izbaci mađarsku stranku Fidesz iz svojih redova nakon što je Orbán u više navrata kršio vrijednosti na kojima počiva EPP i EU. Na kraju nisu pučani izbacili mađarske “mangupe iz vlastitih redova”, nego su samo promijenili unutarnje procedure u klubu, na što se Orbán “samoizbacio”. U redovima europskih pučana mnogi žale što su izgubili mađarske kolege, ali istovremeno im je i laknulo jer, kaže nam jedan izvor, većina pučana je “iscrpljena raspravama oko Orbána” koji je stalno provocirao sukob.

Za promjenu unutarnjih pravila kluba glasalo je 85 posto članova, a glavnina unutar ostalih 15 posto otpada na same pripadnike Fidesza, tako da je ispalo da su Orbán i njegovi ostali izolirani.

– Fidesz je taj koji više ne stoji na vrijednostima naših osnivača Schumana, De Gasperija... Oni su otišli, ne mi. Otišli su zbog svojih stalnih provokacija protiv Europe, protiv vladavine prava, protiv principa da u EU gradimo mostove i budemo ujedinjeni – kaže Manfred Weber, Nijemac na čelu kluba zastupnika EPP-a u EP-u.

Pomiješao državu i stranku

Fideszovi europarlamentarci nisu izgubili nikakvo pravo koje im pripada kao članovima EP-a, nego samo prava koja proizlaze iz članstva u klubu zastupnika EPP-a. Ono o čemu Europska pučka stranka (ne klub u EP-u) tek treba glasati jest prijedlog za izbacivanje još uvijek suspendirane članice Fidesz iz čitave stranke EPP. Ali to se glasanje odgađa jer se mora dogoditi na fizičkom sastanku Političke skupštine EPP-a, koja se ne može održati u doba globalne pandemije, ograničenih putovanja i zabrana velikih skupova zbog epidemioloških razloga.

U pismu koje je, neobično, poslao kao premijer Mađarske, a ne kao predsjednik Fidesza (kao da ne postoji razlika između države i stranke), Orbán je napisao Weberu kako povlači svoje europarlamentarce iz zastupničkog kluba jer u promjeni unutarnjih pravila prepoznaje “neprijateljski potez” kojim se, tvrdi, mađarskim biračima žele uskratiti demokratska prava.

– To je antidemokratski, nepošteno i neprihvatljivo – piše premijer Orbán.