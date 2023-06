Opet stižu vrućine, a kratkotrajno olakšanje bi se moglo osjetiti sredinom idućeg tjedna

Mnogi naši sugrađani jedva su dočekali niže temperature, zbog čega je temperatura zraka sjevernom dijelu Hrvatske u subotu bila niža. U nedjelju će djelovati polje povišenog tlaka zraka, a vlažan i nestabilan zrak pomaknut će se na jugoistok. Na istoku zemlje se može očekivati više oblaka, a malo kiše ili poneki pljusak osobito sredinom dana i popodne.

"Dnevna temperatura zraka 26 ili 27 stupnjeva. U središnjim predjelima kiše neće biti, no dan će ponegdje početi uz više oblaka. Popodne će prevladavati sunčano te će mjestimice puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura oko 27 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u gorju umjerena naoblaka. Pritom u Lici može pasti i poneka kap kiše. Umjerena do jaka bura s olujnim udarima pod Velebitom će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar", navodi dipl.ing. Tomislava Hojsakiz DHMZ-a za HRT.

VEZANE VIJESTI

Vremenska prognoza za idući tjedan

Očekuje se kako će na kopnu u ponedjeljak biti pretežno sunčano, dok će popodne biti opet vruće. U utorak i srijedu će doći do povremene naoblake, te će mjestimice pasti kiše, prvo u sjevernom dijelu zemlje potom u srijedu i u južnom dijelu Hrvatske.

Foto: DHMZ

"Pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C", navodi DHMZ na svojim stranicama.

Temperatura zraka bit će malo niža, a na Jadranu se očekuje da će biti sunčanije nego na kopnu. No uz više oblaka, u utorak je pljusak moguć na njegovu sjevernom dijelu, a u srijedu u Dalmaciji. Noći će biti tople, a dani vrući. Predahnut će se moći tek uz umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima. U srijedu će zapuhati bura pa će se temperatura malo sniziti.

VIDEO: Obilna kiša u Velikoj Gorici