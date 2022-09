Opasnost od nevremena: Narančasti meteoalarm za tri regije, obilne padaline i sutra

Prema današnjoj prognozi očekuje nas promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, lokalno moguće i izraženije pljuskove s grmljavinom. Ponegdje su vjerojatnije i obilnije oborine, osobito u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadni i južni, u Dalmaciji ponegdje i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 15 i 20, na Jadranu od 20 do 23°C.

Narančasti meteoalarm izdan je za splitsku i kninsku regiju kojima prijeti obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u napomeni DHMZ-a.

Žuti meteoalarm aktivan je u gospićkoj, riječkoj i osječkoj regiji zbog obilnih kiša i grmljavinskog nevremena.

Sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, ponegdje i obilniju. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana ponajprije na Jadranu i uz njega, a potom i u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Ujutro na kopnu mjestimice može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, popodne u okretanju na sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Na moru umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u Dalmaciji ponegdje i jugo. Najniža temperatura zraka od 10 do 14°C, a na Jadranu od 14 do 18°C. Najviša dnevna uglavnom između 15 i 20°C, a na Jadranu 20 i 23°C.

Žuti meteoalarm vrijedi za područje cijele države.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozoravaju iz DHMZ-a.